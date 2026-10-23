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عمرو الجزار: اشتغلت في محطة بنزين.. وأهلي اتحرموا من حاجات كثيرة بسببي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عمرو الجزار يكشف كواليس رحلته من المعاناة إلى الأهلي.. مفاوضات الزمالك وصدمة الرباط الصليبي

عمرو الجزار
عمرو الجزار
رباب الهواري

كشف عمرو الجزار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس رحلته في عالم كرة القدم، والصعوبات التي واجهها في بداية مشواره، إلى جانب تفاصيل مفاوضاته السابقة مع الزمالك، ومعاناته الصحية، وتطورات إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مؤكدًا تمسكه بالعودة إلى الملاعب وتحقيق طموحاته مع القلعة الحمراء ومنتخب مصر.

عمرو الجزار: عملت في محطة بنزين بسبب الظروف المادية

استعاد مدافع الأهلي ذكريات بدايته الكروية، موضحًا أنه عانى من ظروف مادية صعبة خلال فترة وجوده في نادي النصر، إذ كان والده يرسل إليه مصاريفه رغم صعوبة الأوضاع المالية للأسرة.

وقال الجزار إنه اضطر إلى العمل في محطة بنزين يمتلكها والد أحد زملائه، حيث كان يبدأ يومه مبكرًا بالتدريب، قبل التوجه إلى العمل من الثانية عشرة ظهرًا حتى السابعة مساءً، ويقف بنفسه على إحدى طلمبات البنزين.

وأضاف أنه استمر على هذا النظام لمدة عام كامل، قبل أن تتسبب جائحة كورونا في عودته إلى بلدته، ثم استأنف مشواره مع الفريق الأول للنصر بعد عودة النشاط الرياضي.

وأكد الجزار تقديره الكبير لوالديه، قائلًا: «أشكر والدي على كل ما قدمه لي في مسيرتي، ولن أستطيع أن أوفي والدي ووالدتي ربع ما قدماه لي».

كواليس مفاوضات الزمالك وحلم ارتداء قميص الأهلي

تحدث الجزار عن مفاوضاته السابقة مع الزمالك خلال فترة وجوده في غزل المحلة، موضحًا أنه عقد جلسات مع مسؤولي النادي ووقّع بالفعل، لكن الصفقة لم تكتمل في النهاية.

وأشار إلى أن تجربته مع غزل المحلة كانت مهمة، خاصة بعدما ساهم في الصعود إلى الدوري الممتاز، قبل أن ينتقل إلى البنك الأهلي ويواصل تقديم مستويات جيدة.

وكشف أن أسامة هلال تواصل معه لإبلاغه باهتمام الأهلي بضمه، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر كان حلمًا بالنسبة إليه، وأنه لم يضع شروطًا خاصة مقابل تحقيقه. ورغم عدم التوصل إلى اتفاق بين الأهلي وغزل المحلة في البداية، عاد اهتمام القلعة الحمراء باللاعب بعد تألقه مع البنك الأهلي.

فقدت 20 كيلو بسبب المرض.. وكنت قريبًا من منتخب مصر

كشف مدافع الأهلي عن معاناته من التهابات في عضلات أسفل البطن خلال إحدى فترات مسيرته، موضحًا أنه اعتمد على المسكنات حتى يتمكن من خوض التدريبات، قبل أن تتدهور حالته ويصبح غير قادر على الحركة بصورة طبيعية.

وأضاف أن الطبيب وصف له علاجًا بالبلازما، لكنه تعرض بعدها لارتفاع شديد في درجة الحرارة ورعشة، ما اضطره إلى التوجه للمستشفى وتلقي المحاليل الطبية، مشيرًا إلى أنه أخفى تفاصيل مرضه عن أسرته في البداية، وفقد نحو 20 كيلوجرامًا من وزنه.

وأكد الجزار أنه كان قريبًا من الانضمام إلى منتخب مصر قبل الإصابة، مشيرًا إلى أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، كان يتواصل معه باستمرار قبل كأس العالم 2026.

تفاصيل إصابة الرباط الصليبي وموعد العودة

تطرق الجزار إلى إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الأهلي والمقاولون العرب، مؤكدًا أن الإصابة كانت صعبة، خاصة أنه بدأ الموسم بطموحات كبيرة، من بينها المشاركة بانتظام مع الأهلي والانضمام إلى المنتخب.

وأوضح أن البرنامج العلاجي يتضمن ثلاثة أشهر من العلاج الطبيعي، تليها ثلاثة أشهر من التأهيل، مشيرًا إلى أن فترة التعافي قد تمتد من ثمانية إلى تسعة أشهر، وأنه يركز حاليًا على تنفيذ تعليمات الجهاز الطبي.

واختتم الجزار تصريحاته بالتأكيد على تقديره للدعم الذي تلقاه من زملائه، ومن بينهم محمد عبد المنعم ومحمد صلاح وعدد من لاعبي الزمالك، مثل ناصر منسي ومحمود حمدي الونش وإيشو، مشددًا على رغبته في تجاوز الإصابة والعودة بصورة أقوى لتحقيق أهدافه مع الأهلي ومنتخب مصر

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