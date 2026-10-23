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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الجزار: مفاوضات الزمالك لم تكتمل.. والأهلي كان حلمي

عمرو الجزار
عمرو الجزار
رباب الهواري

كشف عمرو الجزار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس انتقاله إلى القلعة الحمراء، متحدثًا عن مفاوضاته السابقة مع نادي الزمالك، ورحلته الكروية التي بدأت مع غزل المحلة، مرورًا بالبنك الأهلي، قبل تحقيق حلمه بالانضمام إلى المارد الأحمر.

عمرو الجزار يتحدث عن تجربته مع غزل المحلة

أكد عمرو الجزار أن تجربته مع غزل المحلة كانت محطة مهمة في مسيرته الكروية، بعدما ساهم في التتويج بدوري المحترفين والصعود إلى الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه تلقى عدة عروض عقب الصعود، لكنه فضّل الاستمرار مع الفريق.

وأوضح اللاعب أنه كان يرغب في خوض موسمه الأول بالدوري الممتاز بقميص غزل المحلة، من أجل اكتساب الخبرات والتعرف على طبيعة المنافسة والضغوط في المسابقة، مؤكدًا أن هذه التجربة ساعدته كثيرًا على التطور، وأنه يعتز بالفترة التي قضاها داخل النادي.

مفاوضات الزمالك لم تكتمل.. والأهلي كان حلمه

وتطرق الجزار إلى كواليس مفاوضاته مع الزمالك، موضحًا أنه عقد جلسة مع مسؤولي النادي ووقّع بالفعل، لكن الصفقة لم تكتمل في النهاية، بسبب عدم توفيق الأمور بالشكل المطلوب.

وأضاف أن أسامة هلال تواصل معه لاحقًا وأبلغه بمتابعة مسؤولي الأهلي لمستواه، وسأله عن شروطه للانضمام إلى الفريق، ليؤكد اللاعب أن ارتداء القميص الأحمر كان أحد أحلامه، وأن شرطه الوحيد هو إتمام الانتقال.

وأشار إلى أن المفاوضات بين الأهلي وغزل المحلة لم تصل إلى اتفاق، لينتقل بعد ذلك إلى البنك الأهلي، حيث واصل تقديم مستويات مميزة.

مكالمة جديدة أعادت حلم الأهلي إلى الواجهة

وأوضح لاعب الأهلي أنه تلقى اتصالًا جديدًا من أسامة هلال بعد تألقه مع البنك الأهلي، أبلغه خلاله باهتمام القلعة الحمراء بالتعاقد معه، لكنه أشار إلى أنه كان لا يزال في الأشهر الستة الأولى من تجربته مع فريقه.

واختتم الجزار حديثه بالكشف عن علاقته بأقطاي عبد الله، مؤكدًا أنه كان يزامل اللاعب في غرفة الملابس قبل إصابته، وأنه اختاره باعتباره أهدأ شخص في الفريق، بعدما بحث عن زميل يتمتع بالهدوء مع بداية الموسم

الاهلي عمرو الجزار اخبار الرياضة اخبار الاهلي

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