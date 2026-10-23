بتاخدوا ملايين ومش مقدرين قيمة المكان اللي أنتوا فيه.. عدلي القيعي يفتح النار على لاعبي الأهلي

شن عدلي القيعي الرئيس السابق لشركة الكرة بالنادي الأهلي، هجومًا على لاعبي النادي الأهلي؛ بسبب تراجع النتائج والأخطاء الدفاعية التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن قيمة العقود التي يحصل عليها اللاعبون تفرض عليهم تقديم أداء مميزا يتناسب مع اسم النادي وطموحات جماهيره.

وقال عدلي القيعي، عبر قناة الأهلي، إن لاعبي الأهلي يحصلون على عشرات الملايين، وهو ما يتطلب منهم الظهور بمستوى يفوق المنافسين، مشيرًا إلى أن خسارة النقاط وتكرار الأخطاء لا يتناسبان مع الإمكانيات التي يمتلكها الفريق.

وأضاف القيعي أن التعثر في مباراة أو اثنتين قد يكون أمرًا واردًا في كرة القدم، لكن فقدان 4 نقاط بعد مرور 7 جولات، واستقبال 3 أهداف في مباراة واحدة؛ يطرحان تساؤلات بشأن أسباب تراجع الأداء.

وتساءل عن إمكانية تحميل المدير الفني وحده مسؤولية ما يحدث، قائلًا: «لاعيبة الأهلي بتاخد عشرات الملايين، والمفروض تكونوا مميزين عن اللي حواليكم؛ لما كَفِّتكُم ما تكونش أرجح في ماتش أو اتنين؟، نقول هارد لك، لكن الأهلي يخسر 4 نقاط بعد 7 أسابيع، ويدخل في مرماه 3 أهداف في ماتش واحد؟، يعني إيه الكلام ده يتكرر؟».

وتابع القيعي منتقدًا تراجع مستوى اللاعبين مقارنة بما يقدمونه عند الانضمام إلى المنتخب، قائلًا: «هنقول المدرب؟، مدرب إيه؟، أومال أنتوا في المنتخب بتكونوا حاجة تانية ليه؟، وأنتوا من شهر كنتوا بتلعبوا أحسن من كده».

وأكد أن ما يحدث داخل الفريق يحتاج إلى وقفة جادة من اللاعبين؛ لمراجعة أدائهم وتحمل مسؤولياتهم، معتبرًا أن تكرار الأخطاء قد يكون ناتجًا عن التقصير أو التعالي أو عدم اتباع التعليمات بالشكل المطلوب.

واختتم القيعي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تقدير قيمة اللعب للنادي الأهلي، قائلًا إن تراجع الأداء قد تكون له عدة أسباب، أبرزها التقصير أو التعالي أو السير بطريقة خاطئة، أو عدم إدراك قيمة المكان الذي يمثله اللاعبون.

تعادل الأهلي أمام القناة

وجاءت تصريحات القيعي عقب تعادل الأهلي مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، ليهدر الفريق نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على الصدارة.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة 8 مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي المباراة؛ بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار، ويسعى الفريق إلى تصحيح الأخطاء واستعادة مستواه خلال المرحلة المقبلة.