قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يطلب من ماسك رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لخدمة ستارلينك
القضاء الأمريكي يأمر ترامب بالخضوع للاستجواب في دعواه ضد BBC
وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي
تعويضات الشهداء والمصابين أمام تعديلات جديدة.. ماذا يتغير في القانون؟
زلزال بقوة 7 ريختر يضرب التبت الصينية ويودي بحياة 16 شخصا ويصيب 32
في الوقت القاتل.. ركلة جزاء تنقذ الحزم من الخسارة أمام الفيحاء في دوري روشن
بتاخدوا ملايين ومش مقدرين قيمة المكان اللي أنتوا فيه.. عدلي القيعي يفتح النار على لاعبي الأهلي
سعر عيار 14 في الصاغة الآن
رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية
عاوز يثير الجدل| أزهري يرد على سعد الدين الهلالي بشأن عورة المرأة أمام محارمها
التفاصيل الكاملة لضبط 521 قطعة أثرية متنوعة بحوزة شخصين في سمالوط بالمنيا .. صور
اعرف هاتقبض كام.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات والقيمة الجديدة المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بتاخدوا ملايين ومش مقدرين قيمة المكان اللي أنتوا فيه.. عدلي القيعي يفتح النار على لاعبي الأهلي

عدلى القيعي
عدلى القيعي
محمد بدران

شن عدلي القيعي الرئيس السابق لشركة الكرة بالنادي الأهلي، هجومًا على لاعبي النادي الأهلي؛ بسبب تراجع النتائج والأخطاء الدفاعية التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن قيمة العقود التي يحصل عليها اللاعبون تفرض عليهم تقديم أداء مميزا يتناسب مع اسم النادي وطموحات جماهيره.

وقال عدلي القيعي، عبر قناة الأهلي، إن لاعبي الأهلي يحصلون على عشرات الملايين، وهو ما يتطلب منهم الظهور بمستوى يفوق المنافسين، مشيرًا إلى أن خسارة النقاط وتكرار الأخطاء لا يتناسبان مع الإمكانيات التي يمتلكها الفريق.

وأضاف القيعي أن التعثر في مباراة أو اثنتين قد يكون أمرًا واردًا في كرة القدم، لكن فقدان 4 نقاط بعد مرور 7 جولات، واستقبال 3 أهداف في مباراة واحدة؛ يطرحان تساؤلات بشأن أسباب تراجع الأداء.

وتساءل عن إمكانية تحميل المدير الفني وحده مسؤولية ما يحدث، قائلًا: «لاعيبة الأهلي بتاخد عشرات الملايين، والمفروض تكونوا مميزين عن اللي حواليكم؛ لما كَفِّتكُم ما تكونش أرجح في ماتش أو اتنين؟، نقول هارد لك، لكن الأهلي يخسر 4 نقاط بعد 7 أسابيع، ويدخل في مرماه 3 أهداف في ماتش واحد؟، يعني إيه الكلام ده يتكرر؟».

وتابع القيعي منتقدًا تراجع مستوى اللاعبين مقارنة بما يقدمونه عند الانضمام إلى المنتخب، قائلًا: «هنقول المدرب؟، مدرب إيه؟، أومال أنتوا في المنتخب بتكونوا حاجة تانية ليه؟، وأنتوا من شهر كنتوا بتلعبوا أحسن من كده».

وأكد أن ما يحدث داخل الفريق يحتاج إلى وقفة جادة من اللاعبين؛ لمراجعة أدائهم وتحمل مسؤولياتهم، معتبرًا أن تكرار الأخطاء قد يكون ناتجًا عن التقصير أو التعالي أو عدم اتباع التعليمات بالشكل المطلوب.

واختتم القيعي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تقدير قيمة اللعب للنادي الأهلي، قائلًا إن تراجع الأداء قد تكون له عدة أسباب، أبرزها التقصير أو التعالي أو السير بطريقة خاطئة، أو عدم إدراك قيمة المكان الذي يمثله اللاعبون.

تعادل الأهلي أمام القناة

وجاءت تصريحات القيعي عقب تعادل الأهلي مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، ليهدر الفريق نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على الصدارة.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة 8 مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي المباراة؛ بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار، ويسعى الفريق إلى تصحيح الأخطاء واستعادة مستواه خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي عدلى القيعي الدوري الممتاز لاعبي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

زيادة الحد الادنى للمعاشات

زيادة المعاشات في مصر 2027.. موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد والفئات المستفيدة

أشرف داري

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن هدف أشرف داري

ارشيفي

الفصائل اليمنية تعلن استهداف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة السعوديِة الرياض

والد إبراهيم فايق

أعز علي من نفسي.. إبراهيم فايق يعلن نقل والده إلى المستشفى

مودي شلاطة

تفوق على محمد هاني .. حكاية مودي شلاطة نجم القناة بعد تألقه أمام الأهلي

ترشيحاتنا

عمرو الجزار

عمرو الجزار: محمد صلاح وعبدالمنعم وبعض لاعبي الزمالك تواصلوا معي بعد الإصابة

عمرو الجزار

عمرو الجزار: مفاوضات الزمالك لم تكتمل.. والأهلي كان حلمي

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب: اللي جاي خير.. الأهلي عنده حلول لأزماته ومش هنهد المعبد

بالصور

ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير بمهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

فيروس شاموندا في الأبقار.. أعراض خطيرة تهدد إنتاج الحليب والأجنة وطرق الوقاية

فيروس شاموندا
فيروس شاموندا
فيروس شاموندا

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد