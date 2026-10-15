عدلي القيعي: طاهر محمد طاهر كواليتي لازم يكون موجود في أي فرقة

دافع عدلي القيعي عن طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها بسبب مستواه، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانات مهمة تجعله عنصرًا ضروريًا في أي فريق، بفضل مجهوداته والتزامه التكتيكي ومهاراته الفردية.

وقال عدلي القيعي، في تصريحات تلفزيونية، إن طاهر محمد طاهر لاعب يمتلك مواصفات مميزة، موضحًا: «الناس اللي بتقعد تنتقد طاهر، طاهر ده كواليتي لازم يكون موجود في أي فرقة، لأنه مكوك وملتزم تكتيكيًا، وعنده مهارات فردية».

وأضاف أن هناك لاعبين آخرين في الأهلي تعرضوا لفترات من الانتقادات، رغم أهميتهم الكبيرة داخل الملعب، مثل كوكا ومروان عطية ورامي ربيعة ومحمد هاني، مشيرًا إلى أن هذه العناصر تتميز بمجهودها والتزامها التكتيكي، إلى جانب امتلاكها المهارات الفردية.

وأوضح القيعي أن بعض اللاعبين لا ترتبط شهرتهم بمهاراتهم الفردية بقدر ارتباطها بقدرتهم على تنفيذ الأدوار المطلوبة منهم داخل الملعب، مؤكدًا أن الالتزام التكتيكي قد يحد أحيانًا من إظهار اللاعب لمهاراته الفردية.

وتابع: «أحيانًا الالتزام التكتيكي بيكون على حساب إظهار مهاراتك الفردية، يعني يا تلتزم باللحن يا تقعد تعزف لوحدك، إنما مينفعش الاتنين».

واختتم عدلي القيعي تصريحاته بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي داخل الفريق، مشددًا على أن نجاح المنظومة يتطلب وجود لاعبين قادرين على الحفاظ على إيقاع اللعب وتنفيذ الأدوار التكتيكية بما يخدم مصلحة الفريق ككل.