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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شكوك حول مشاركة إمام عاشور أساسيًا أمام كيتارا الأوغندي

إمام عاشور
إمام عاشور
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن وجود شكوك حول مشاركة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بشكل أساسي في مواجهة كيتارا الأوغندي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

شكوك حول مشاركة إمام عاشور أساسيًا أمام كيتارا 

وأكد المصدر أن إمام عاشور اشتكى من بعض الآلام في منطقة الفخذ عقب مباراة القمة أمام الزمالك، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى متابعة حالة اللاعب قبل حسم موقفه النهائي من المشاركة في اللقاء المقبل.

وأضاف المصدر أن حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، يرفض المجازفة بإمام عاشور والدفع به في التشكيل الأساسي قبل التأكد من جاهزيته البدنية بشكل كامل، خوفًا من تفاقم الإصابة وغيابه عن المواجهات المقبلة.

وأوضح أن الاتجاه الأقرب داخل الجهاز الفني يتمثل في الاحتفاظ باللاعب على مقاعد البدلاء خلال بداية المباراة، مع إمكانية الاستعانة به وفقًا لمجريات اللقاء وحالته البدنية، حال الحاجة إلى جهوده.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني يضع سلامة اللاعب في مقدمة أولوياته، خاصة في ظل ارتباط الأهلي بعدد من المواجهات المهمة خلال الفترة المقبلة، ورغبته في الاستفادة من جميع عناصر الفريق دون المخاطرة بغياب أي لاعب بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي في الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط سعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل لقاء العودة.

الأهلي إمام عاشور فريق الأهلي كيتارا الكونفدرالية

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