الأهلي بيعرف ياخد حقه.. إيهاب الخطيب يدافع عن استقرار النادي: أصوات لا تريد نجاح الفريق

أكد الاعلامي إيهاب الخطيب، خلال ظهوره عبر قناة الأهلي، أن النادي الأهلي قادر على تجاوز الأزمات والتعامل مع الضغوط المحيطة به، محذرًا من الأصوات التي تتحدث عن أن الموسم الحالي كارثي، وتسعى بحسب وصفه إلى التأثير على استقرار الفريق والجهاز الفني.

وقال الخطيب إن هناك أصواتًا بدأت تتعالى حول الأهلي، وتصف الموسم الحالي بالكارثي، مشيرًا إلى أن هذه الأصوات لا ترغب في استقرار النادي، وتحاول دفعه إلى الانفعال واتخاذ قرارات متسرعة، من بينها المطالبة برحيل المدير الفني.

وأضاف أن الفريق يعاني من بعض أوجه التقصير، لكن تقييم المدير الفني في الوقت الحالي يحتاج إلى النظر إلى مستوى اللاعبين ومدى وصولهم إلى مستواهم الحقيقي، متسائلًا: «مين امبارح كان في فورمته؟ مين واقف على رجليه؟ مين بيأدي وتقول عمل اللي عليه؟».

وأوضح الخطيب أن نحو 90% من لاعبي الأهلي لم يصلوا حتى الآن إلى مستواهم المعهود، معتبرًا أن تقييم المدير الفني في ظل عدم ظهور اللاعبين بكامل إمكاناتهم أمر يحتاج إلى التروي، قبل إصدار أحكام نهائية بشأن مستقبله مع الفريق.

وتأتي تصريحات الخطيب بعد تعادل الأهلي المثير أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في نتيجة أثارت تساؤلات حول مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ترتيب الأهلي في الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، بعدما حقق الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، عقب تحويل تأخره في النتيجة إلى انتصار، ليمنح نفسه أفضلية قبل مواجهة الإياب.