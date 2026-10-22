قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التفاصيل الكاملة لضبط 521 قطعة أثرية متنوعة بحوزة شخصين في سمالوط بالمنيا .. صور
اعرف هاتقبض كام.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات والقيمة الجديدة المستحقة
وزير الطيران يكشف خطة توسعة مطار القاهرة بطاقة استيعاب 110 ملايين راكب سنويًا
وزير الطيران المدني: المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير قابلة للبيع
شريف فتحي: برنامج تحفيزي لمدة 3 أشهر لدعم رحلات الشارتر وتحقيق نمو 5% بنهاية العام
شريف فتحي: مصر تطمح لاستقبال 70 مليون سائح
مدبولي يحذر من تداعيات نقص إمدادات الطاقة على قطاع الكهرباء
وزير شئون المجالس النيابية: المجر شريك استراتيجي لمصر.. ونتطلع لآفاق أوسع من التعاون
دوري المؤتمر الأوروبي.. موناكو يتقدم على فرايبورج 1-0 بالشوط الأول
فرنسا تستعد لموجة احتجاجات جديدة.. ماكرون يلوّح بحظر المظاهرات ويشدد الإجراءات الأمنية
الخطيب يضع لاعبي الأهلي أمام مسؤولياتهم برسالة حاسمة بعد التعثر أمام القناة
100 يوم من الحصار.. القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تصدّر أو تستورد أي بضائع عبر البحر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي بيعرف ياخد حقه.. إيهاب الخطيب يدافع عن استقرار النادي: أصوات لا تريد نجاح الفريق

ايهاب الخطيب
ايهاب الخطيب
محمد بدران

أكد الاعلامي إيهاب الخطيب، خلال ظهوره عبر قناة الأهلي، أن النادي الأهلي قادر على تجاوز الأزمات والتعامل مع الضغوط المحيطة به، محذرًا من الأصوات التي تتحدث عن أن الموسم الحالي كارثي، وتسعى بحسب وصفه إلى التأثير على استقرار الفريق والجهاز الفني.

وقال الخطيب إن هناك أصواتًا بدأت تتعالى حول الأهلي، وتصف الموسم الحالي بالكارثي، مشيرًا إلى أن هذه الأصوات لا ترغب في استقرار النادي، وتحاول دفعه إلى الانفعال واتخاذ قرارات متسرعة، من بينها المطالبة برحيل المدير الفني.

وأضاف أن الفريق يعاني من بعض أوجه التقصير، لكن تقييم المدير الفني في الوقت الحالي يحتاج إلى النظر إلى مستوى اللاعبين ومدى وصولهم إلى مستواهم الحقيقي، متسائلًا: «مين امبارح كان في فورمته؟ مين واقف على رجليه؟ مين بيأدي وتقول عمل اللي عليه؟».

وأوضح الخطيب أن نحو 90% من لاعبي الأهلي لم يصلوا حتى الآن إلى مستواهم المعهود، معتبرًا أن تقييم المدير الفني في ظل عدم ظهور اللاعبين بكامل إمكاناتهم أمر يحتاج إلى التروي، قبل إصدار أحكام نهائية بشأن مستقبله مع الفريق.

وتأتي تصريحات الخطيب بعد تعادل الأهلي المثير أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في نتيجة أثارت تساؤلات حول مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ترتيب الأهلي في الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، بعدما حقق الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، عقب تحويل تأخره في النتيجة إلى انتصار، ليمنح نفسه أفضلية قبل مواجهة الإياب.

الأهلي ايهاب الخطيب خسارة الأهلي نادي القناة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

حالة الطقس

الأرصاد: منخفض جوي متعمق يساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية وتساقط الأمطار

زيادة الحد الادنى للمعاشات

زيادة المعاشات في مصر 2027.. موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد والفئات المستفيدة

أشرف داري

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن هدف أشرف داري

ترشيحاتنا

حالة الطقس غدًا الجمعة 23 أكتوبر 2026 ودرجات الحرارة والأمطار

حالة الطقس غدًا الجمعة 23 أكتوبر 2026 ودرجات الحرارة وتوقعات الأمطار

الأهلي والقناة.. موعد المباراة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي والقناة.. موعد المباراة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تريند الجزائر

صورة هزت السوشيال ميديا.. 5 تلاميذ يدفعون عربة شيخ قعيد| ما القصة؟

بالصور

ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير بمهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

فيروس شاموندا في الأبقار.. أعراض خطيرة تهدد إنتاج الحليب والأجنة وطرق الوقاية

فيروس شاموندا
فيروس شاموندا
فيروس شاموندا

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد