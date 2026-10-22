لجنة الحكام تدرس الاستعانة بطاقم مونديالي من أمريكا الجنوبية لمباراة الأهلي وبيراميدز

تدرس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الاستعانة بطاقم تحكيم دولي من أمريكا الجنوبية لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هذه التحركات في ظل صعوبة استقدام طاقم من حكام النخبة الأوروبية، بسبب ارتباط عدد كبير منهم بإدارة مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، المقررة يومي 24 و25 نوفمبر، بعد يوم واحد من مواجهة الأهلي وبيراميدز.

لجنة الحكام تبحث عن طاقم تحكيم مميز

وكانت لجنة الحكام قد تحركت خلال الفترة الماضية للتواصل مع عدد من الاتحادات الأوروبية، بهدف استقدام طاقم تحكيم من النخبة لإدارة المواجهة المرتقبة، في ظل رغبة الأهلي في الاستعانة بحكام أجانب للمباراة.

ووفقًا للتقارير الصحفية، تلقت اللجنة موافقات مبدئية من بعض الدول الأوروبية، لكنها تسعى لاختيار طاقم يمتلك خبرات دولية كبيرة، وسبق له إدارة مباريات على أعلى مستوى.

ومع صعوبة توافر بعض الأسماء الأوروبية بسبب ارتباطاتها القارية، تدرس اللجنة التوجه إلى أمريكا الجنوبية للاستعانة بطاقم مونديالي، على أن يُحسم الاختيار النهائي خلال الفترة المقبلة.

الأهلي وبيراميدز في مواجهة مرتقبة بالدوري

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم 23 نوفمبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين في سباق المنافسة على لقب الدوري، وسط ترقب لموقف لجنة الحكام من هوية الطاقم الأجنبي الذي سيتولى إدارة اللقاء.