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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسماء الخولي توضح حقيقة التصريحات المتداولة بشأن مجلس إدارة سموحة

أسماء الخولي
أسماء الخولي
حمزة شعيب

أصدرت أسماء الخولي، عضو مجلس إدارة نادي سموحة، بيانًا توضيحيًا بشأن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات منسوبة إليها، مؤكدة أنها لم تصدر عنها أي تصريحات في هذا الشأن.

أسماء الخولي: لم أكن مصدر المعلومات المتداولة

وأكدت الخولي، في بيانها، أنها ليست مصدر المعلومات المتداولة بشأن مجلس إدارة نادي سموحة، مشيرة إلى أنه لم يصدر عنها أي تصريح يتعلق بهذا الأمر، كما لم يتم التواصل معها أو الرجوع إليها بشأن ما يُنشر.

وأوضحت عضو مجلس إدارة سموحة أنها تؤمن، منذ انضمامها إلى المجلس، بأن العمل الجماعي يمثل أساس النجاح، وأن لكل عضو دوره ومسؤولياته، مشددة على أن الهدف المشترك يتمثل في خدمة النادي والحفاظ على مكانته وتاريخه، من خلال التعاون والعمل الجاد وتغليب المصلحة العامة.

عضو مجلس إدارة سموحة تدعو إلى الابتعاد عن الجدل

وشددت الخولي على حرصها على أن يكون تواصلها بشأن شؤون النادي قائمًا على الوضوح والمسؤولية، ومن خلال القنوات الرسمية، احترامًا لمؤسسية سموحة ومكانته.

وأضافت أن المسؤولية الحقيقية لا تُقاس بكثرة التصريحات أو الظهور الإعلامي، وإنما بما يُقدم من عمل وجهد وإنجاز ينعكس أثره على النادي وأعضائه.

واختتمت أسماء الخولي بيانها بالتأكيد على أهمية الابتعاد عن الجدل حفاظًا على استقرار النادي وصورته، واحترامًا لأعضائه وجماهيره، مشيرة إلى أن تركيزها سيظل منصبًا على أداء دورها وتحمل مسؤوليتها بالتعاون مع زملائها في المجلس، واضعة مصلحة نادي سموحة وأعضائه فوق كل اعتبار.

وأكدت أن سموحة كيان مؤسسي عريق يستحق تكاتف الجميع من أجل رفعته والحفاظ على مكانته، مختتمة بيانها بقولها: «سموحة هو الأمل، والعمل من أجل مصلحته مسؤولية نفخر بها جميعًا».

سموحة أسماء الخولي مجلس إدارة سموحة

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