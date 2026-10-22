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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: عموتة يتحمل المسؤولية الأكبر عن تراجع الأهلي

عموته
عموته
ياسمين تيسير

أكد الإعلامي أمير هشام أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، يتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية عن تراجع أداء الفريق، رغم وجود عدد من اللاعبين الذين يستحقون اللوم بسبب انخفاض مستواهم خلال الفترة الأخيرة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن تقييم ما يقدمه الأهلي لا يجب أن يقتصر على تحميل اللاعبين المسؤولية، موضحًا أن المدير الفني يمتلك العديد من العناصر والبدائل داخل القائمة، وهو ما يفرض عليه مسؤولية أكبر في اختيار التشكيل وإجراء التغييرات المناسبة خلال المباريات.

وانتقد أمير هشام تأخر التغييرات خلال مواجهة الأهلي والقناة، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين لم يكونوا في أفضل حالاتهم، بينما جاءت الاستعانة بالبدلاء في وقت متأخر من اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 81، وهو ما أثار تساؤلات بشأن إدارة المباراة فنيًا.

وأضاف أن الحديث عن غياب الروح القتالية لدى جميع لاعبي الأهلي لا يعكس الصورة كاملة، لافتًا إلى نجاح الفريق في حسم عدد من المباريات خلال الدقائق الأخيرة هذا الموسم، ومن بينها مواجهات الشرقية للدخان وإنبي وسموحة، وفقًا لما ذكره خلال تصريحاته.

وأوضح أن بعض اللاعبين يستحقون الانتقاد بالفعل، لكن تعميم المسؤولية على جميع عناصر الفريق ليس أمرًا منصفًا، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين قد يتعرضون للظلم عند تقييم مستواهم في ظل طريقة اللعب الحالية، كما أن الحكم على بعض الصفقات قد لا يكون دقيقًا قبل تقييمها في ظروف فنية مختلفة.

وفي سياق متصل، أشار أمير هشام إلى حجم الدعم الذي وفرته إدارة الأهلي للفريق، مستشهدًا بسفر البعثة إلى أوغندا بطائرة خاصة لمواجهة كيتارا، إلى جانب سرعة التحرك لتعويض غياب يوسف بلعمري، بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بالتعاقد مع توفيق محمد قادمًا من بتروجت خلال فترة وجيزة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مسؤولية تراجع الأهلي مشتركة بين الجهاز الفني وبعض اللاعبين، لكنه يرى أن العبء الأكبر يقع على عاتق عموتة، بسبب اختياراته الفنية وطريقة إدارته للمباريات، مطالبًا بضرورة معالجة الأخطاء سريعًا حتى يتمكن الفريق من استعادة مستواه وتحقيق تطلعات جماهيره.

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