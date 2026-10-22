الوداد المغربي يعلن انفصاله رسميا بالتراضي عن مدربه البرتغالي "باولو سيرجيو بيريتو"

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أعلن نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، توصله إلى اتفاق مع مدربه باولو سيرجيو بيريتو، يقضي بفسخ العقد الذي يربط الطرفين بالتراضي.

وأعرب النادي- في بيان- عن خالص شكره وتقديره للمدرب نظير ما قدمه خلال فترة إشرافه على الفريق، متمنيا له كامل التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية.

وكان الوداد الرياضي قد تعاقد، أواخر يوليو الماضي، مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو بيريتو للإشراف على الجهاز الفني للفريق الأول خلال الموسم الرياضي 2026-2027.

ويحتل نادى الوداد المركز التاسع في ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم للقسم الأول، برصيد خمس نقاط، جمعها من أربع مباريات.