تذبذب المستوى يطارد الأهلي.. عموتة بين النتائج الإيجابية والغضب الجماهيري

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالة من التباين في الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، في ظل تحقيق بعض النتائج الإيجابية، مقابل استمرار علامات الاستفهام حول المستوى الفني للفريق، وافتقاده للمتعة الكروية التي اعتادت جماهير القلعة الحمراء مشاهدتها.

عموتة بين النتائج الإيجابية والغضب الجماهيري في الأهلي

ورغم نجاح الأهلي في تحقيق نتائج مهمة، أبرزها الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بهدفين نظيفين في القمة 133 إلى جانب الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ثم التعادل المثير أمام القناة بنتيجة 3-3 ، إلا أن هذه النتائج لم يكن كافية لتهدئة الانتقادات الموجهة إلى الجهاز الفني واللاعبين.

وتزايدت حالة عدم الرضا بين جماهير الأهلي وبعض المسؤولين بسبب تراجع الأداء الجماعي، وغياب الانسجام في بعض الفترات، فضلًا عن عدم ظهور الفريق بالشكل الهجومي الممتع المنتظر، رغم امتلاكه عناصر قادرة على صناعة الفارق وتقديم مستويات أفضل.

كما تمثل الأخطاء الدفاعية أزمة واضحة أمام عموتة، بعدما تسببت الثغرات الموجودة في الخط الخلفي في استقبال أهداف متكررة، وهو ما ظهر مجددًا خلال التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وأثار التعادل حالة من الغضب بين جماهير الأهلي، خاصة مع استمرار الأخطاء الدفاعية وعدم قدرة الفريق على الحفاظ على تقدمه وحسم المباريات.

وبات الأهلي مطالبًا باستغلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل لتدعيم خط الدفاع بعناصر قوية، بالتوازي مع ضرورة إعادة بناء شخصية الفريق فنيًا، واستعادة بريقه الهجومي والجمالي، حتى تتحول النتائج الإيجابية إلى أداء مقنع يلبي طموحات جماهيره.