قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يطلب من ماسك رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لخدمة ستارلينك
القضاء الأمريكي يأمر ترامب بالخضوع للاستجواب في دعواه ضد BBC
وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي
تعويضات الشهداء والمصابين أمام تعديلات جديدة.. ماذا يتغير في القانون؟
زلزال بقوة 7 ريختر يضرب التبت الصينية ويودي بحياة 16 شخصا ويصيب 32
في الوقت القاتل.. ركلة جزاء تنقذ الحزم من الخسارة أمام الفيحاء في دوري روشن
بتاخدوا ملايين ومش مقدرين قيمة المكان اللي أنتوا فيه.. عدلي القيعي يفتح النار على لاعبي الأهلي
سعر عيار 14 في الصاغة الآن
رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية
عاوز يثير الجدل| أزهري يرد على سعد الدين الهلالي بشأن عورة المرأة أمام محارمها
التفاصيل الكاملة لضبط 521 قطعة أثرية متنوعة بحوزة شخصين في سمالوط بالمنيا .. صور
اعرف هاتقبض كام.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات والقيمة الجديدة المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فين شباب الأهلي؟.. شوبير يطالب بمنح الفرصة لمحمود صلاح وعمر معوض

شوبير
شوبير
محمد بدران

طالب الإعلامي أحمد شوبير الجهاز الفني للنادي الأهلي بمنح الفرصة للاعبين الشباب، وإشراكهم في تدريبات الفريق الأول ومعسكراته، مؤكدًا أهمية إشعارهم بأنهم جزء من حسابات الفريق، حتى يتمكنوا من المنافسة على المشاركة في المباريات.

وقال أحمد شوبير، عبر برنامج «الناظر»، إن هناك عددًا من المواهب الشابة التي تستحق الحصول على اهتمام أكبر، متسائلًا عن أسباب غيابهم عن المشهد، رغم ما يمتلكونه من إمكانيات وقدرات تؤهلهم للحصول على فرص مع الفريق الأول.

وأضاف شوبير أنه سبق أن تحدث عن محمود صلاح، لكنه تعرض لانتقادات بسبب مطالبته بمنح اللاعب فرصة، موضحًا أنه شاهد مستواه عندما كان من أفضل اللاعبين في بطولة الشباب مع المنتخب.

وأشار إلى أن الأهلي يمتلك مجموعة من اللاعبين الشباب، من بينهم محمود صلاح وعمر معوض ومحمد عبد الله وكباكا ومهند الشامي، مطالبًا الجهاز الفني بمنحهم فرصة لإثبات قدراتهم بدلًا من استمرار ابتعادهم عن المشاركة.

وقال شوبير: «فين شباب الأهلي؟ فين الناس؟»، مشددًا على ضرورة إشعار اللاعبين الشباب بأنهم ضمن حسابات الفريق، حتى لو لم يحصلوا على فرصة المشاركة بشكل منتظم.

وتابع مطالبًا بضم هؤلاء اللاعبين إلى معسكرات الفريق الأول، ومنحهم دقائق للمشاركة عندما تسمح ظروف المباريات، قائلًا: «حسس الولاد دول زي محمود صلاح وعمر معوض ومحمد عبد الله وكباكا ومهند الشامي إنهم هيلعبوا حتى لو ملعبوش، حسسهم بالمنافسة، حسسهم إنهم موجودين، دخلهم المعسكر، ولو فيه فرصة يلعبوا ربع ساعة اديهم فرصة».

وأكد شوبير أن مشاركة اللاعبين الشباب ولو لفترات قصيرة قد تمنحهم الثقة والخبرة، وتساعدهم على تطوير مستواهم والاستعداد للحصول على أدوار أكبر داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

تعادل الأهلي أمام القناة

وتأتي تصريحات شوبير عقب تعادل الأهلي مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الأهلي إلى حسم التأهل للدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار، ويأمل الفريق في مواصلة مشواره بالبطولة وتحسين نتائجه خلال المرحلة المقبلة.

شوبير الأهلي شباب الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

زيادة الحد الادنى للمعاشات

زيادة المعاشات في مصر 2027.. موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد والفئات المستفيدة

أشرف داري

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن هدف أشرف داري

ارشيفي

الفصائل اليمنية تعلن استهداف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة السعوديِة الرياض

والد إبراهيم فايق

أعز علي من نفسي.. إبراهيم فايق يعلن نقل والده إلى المستشفى

مودي شلاطة

تفوق على محمد هاني .. حكاية مودي شلاطة نجم القناة بعد تألقه أمام الأهلي

ترشيحاتنا

محمول

تفاصيل أحدث محمول من هونر العالمية

بي واي دي سي ليون 5 2026

أسعار بي واي دي سي ليون 5 موديل 2026 في السعودية

اخبار السيارات

أخبار السيارات | شاومي SU7 ألترا تنافس بورشه بقوة 2054 حصان .. مرسيدس مايباخ 2027 الفاخرة الجديدة

بالصور

ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير بمهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

فيروس شاموندا في الأبقار.. أعراض خطيرة تهدد إنتاج الحليب والأجنة وطرق الوقاية

فيروس شاموندا
فيروس شاموندا
فيروس شاموندا

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد