فين شباب الأهلي؟.. شوبير يطالب بمنح الفرصة لمحمود صلاح وعمر معوض

طالب الإعلامي أحمد شوبير الجهاز الفني للنادي الأهلي بمنح الفرصة للاعبين الشباب، وإشراكهم في تدريبات الفريق الأول ومعسكراته، مؤكدًا أهمية إشعارهم بأنهم جزء من حسابات الفريق، حتى يتمكنوا من المنافسة على المشاركة في المباريات.

وقال أحمد شوبير، عبر برنامج «الناظر»، إن هناك عددًا من المواهب الشابة التي تستحق الحصول على اهتمام أكبر، متسائلًا عن أسباب غيابهم عن المشهد، رغم ما يمتلكونه من إمكانيات وقدرات تؤهلهم للحصول على فرص مع الفريق الأول.

وأضاف شوبير أنه سبق أن تحدث عن محمود صلاح، لكنه تعرض لانتقادات بسبب مطالبته بمنح اللاعب فرصة، موضحًا أنه شاهد مستواه عندما كان من أفضل اللاعبين في بطولة الشباب مع المنتخب.

وأشار إلى أن الأهلي يمتلك مجموعة من اللاعبين الشباب، من بينهم محمود صلاح وعمر معوض ومحمد عبد الله وكباكا ومهند الشامي، مطالبًا الجهاز الفني بمنحهم فرصة لإثبات قدراتهم بدلًا من استمرار ابتعادهم عن المشاركة.

وقال شوبير: «فين شباب الأهلي؟ فين الناس؟»، مشددًا على ضرورة إشعار اللاعبين الشباب بأنهم ضمن حسابات الفريق، حتى لو لم يحصلوا على فرصة المشاركة بشكل منتظم.

وتابع مطالبًا بضم هؤلاء اللاعبين إلى معسكرات الفريق الأول، ومنحهم دقائق للمشاركة عندما تسمح ظروف المباريات، قائلًا: «حسس الولاد دول زي محمود صلاح وعمر معوض ومحمد عبد الله وكباكا ومهند الشامي إنهم هيلعبوا حتى لو ملعبوش، حسسهم بالمنافسة، حسسهم إنهم موجودين، دخلهم المعسكر، ولو فيه فرصة يلعبوا ربع ساعة اديهم فرصة».

وأكد شوبير أن مشاركة اللاعبين الشباب ولو لفترات قصيرة قد تمنحهم الثقة والخبرة، وتساعدهم على تطوير مستواهم والاستعداد للحصول على أدوار أكبر داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

تعادل الأهلي أمام القناة

وتأتي تصريحات شوبير عقب تعادل الأهلي مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الأهلي إلى حسم التأهل للدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار، ويأمل الفريق في مواصلة مشواره بالبطولة وتحسين نتائجه خلال المرحلة المقبلة.