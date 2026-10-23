فرض الانضباط داخل غرفة الملابس.. رسالة غاضبة من الخطيب للاعبي الأهلي

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن توجيه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رسالة شديدة اللهجة وحاسمة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب التعثر الأخير بالتعادل أمام فريق القناة، والذي تسبب في توسيع الفارق مع فريق بيراميدز متصدر جدول ترتيب الدوري إلى 4 نقاط.

وأوضح الكومي، خلال برنامجه «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رئيس النادي الأهلي عبر عن غضبه الشديد من تراجع الأداء وغياب الروح القتالية في المباريات الأخيرة، مُوجهًا تحذيرًا مباشرًا لجميع عناصر الفريق بأن من لا يخلص للنادي الأهلي وقميصه لن يلوم إلا نفسه.

وأوضح الكومي ، أن إدارة القلعة الحمراء بصدد اتخاذ قرارات حازمة لفرض الانضباط داخل غرف الملابس وإعادة الفريق إلى مسار الانتصارات خلال الفترة المقبلة.