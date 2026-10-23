وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي

كشف وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تجميد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية، في ظل غيابه عن المشاركة مع الفريق في المباريات الأخيرة.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي حقيقة موقف اللاعب، مؤكدًا أن الجهاز الفني لم يتخذ أي قرار باستبعاده أو تجميده، مشيرًا إلى أن غيابه عن المشاركة يرجع إلى ابتعاده عن التدريبات الجماعية لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وائل جمعة يوضح حقيقة تجميد ياسر إبراهيم

وقال وائل جمعة، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، إن الأنباء التي ترددت بشأن تجميد ياسر إبراهيم لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن اللاعب لم يخض سوى حصتين تدريبيتين فقط مع الفريق عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي، أن عودة المدافع إلى المشاركة في المباريات تحتاج إلى بعض الوقت، خاصة في ظل ضرورة استعادة جاهزيته البدنية والفنية، بعد فترة الغياب الطويلة التي مر بها.

وشدد وائل جمعة على أهمية ياسر إبراهيم داخل صفوف الفريق، مؤكدًا أن الأهلي يحتاج إلى خدماته خلال المرحلة المقبلة، في ظل ارتباط الفريق بالعديد من المواجهات المهمة على المستويين المحلي والقاري.

الأهلي يترقب جاهزية مدافعه قبل مواجهة كيتارا

وأكد مدير الكرة أن ياسر إبراهيم سيكون حاضرًا مع الفريق بمجرد اكتمال تعافيه واستعادة جاهزيته، نافيًا وجود أي أزمات بين اللاعب والجهاز الفني أو الإدارة، ومشيرًا إلى أن الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في تجهيزه بالشكل المناسب للعودة إلى المنافسات.

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفريق إلى مواصلة مشواره بالبطولة وتحقيق نتيجة إيجابية.

وتأتي تصريحات وائل جمعة لتضع حدًا للجدل المثار حول مستقبل ياسر إبراهيم داخل الفريق، وتؤكد أن غيابه عن المشاركة يرتبط بأسباب بدنية وطبية، وليس بقرار فني باستبعاده من حسابات الجهاز الفني.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي أن يستعيد اللاعب كامل لياقته خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من إمكاناته الدفاعية في ظل ضغط المباريات وحاجة الفريق إلى توافر أكبر عدد ممكن من العناصر الجاهزة