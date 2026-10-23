عمرو الجزار: محمد صلاح وعبدالمنعم وبعض لاعبي الزمالك تواصلوا معي بعد الإصابة

تحدث عمرو الجزار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وموعد عودته إلى التدريبات الجماعية، مؤكدًا عزمه على تجاوز تلك المرحلة الصعبة والعودة إلى الملاعب بصورة أقوى.

وكان عمرو الجزار قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في منافسات الدوري المصري، ليبتعد عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال الجزار، في تصريحات عبر قناة الأهلي، إن الإصابة تمثل صدمة لأي لاعب كرة قدم، لكنه يتعامل معها برضا وقناعة، مشيرًا إلى أنه كان يطمح مع بداية الموسم إلى المشاركة بصورة أساسية مع الفريق والانضمام إلى منتخب مصر، قبل أن تأتي الإصابة وتغير خططه.

وأضاف مدافع الأهلي أن طبيب الفريق طمأنه منذ اليوم الأول، موضحًا أن البرنامج العلاجي يتضمن ثلاثة أشهر من العلاج الطبيعي، تليها ثلاثة أشهر من التأهيل، قبل البدء في الاستعداد للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وأشار إلى أن فترة التعافي من الإصابة تتراوح عادة بين ثمانية وتسعة أشهر، مؤكدًا أنه لا يزال في الشهر الأول من رحلة العلاج، ويعمل على تنفيذ تعليمات الجهاز الطبي من أجل استعادة جاهزيته في أقرب وقت ممكن.

وكشف الجزار عن تلقيه دعمًا كبيرًا من زملائه في الملاعب، موضحًا أن عددًا من لاعبي الأهلي الذين سبق لهم التعرض للإصابة نفسها حرصوا على الاطمئنان عليه ومساندته خلال هذه الفترة.

كما أشار إلى تواصل محمد صلاح ومحمد عبد المنعم معه لدعمه، إلى جانب عدد من لاعبي الزمالك، بينهم محمود حمدي الونش وإيشو، الذين وجهوا له رسائل مساندة بعد الإصابة.

واختتم مدافع الأهلي تصريحاته بالتأكيد على تقديره لدعم جماهير القلعة الحمراء، مشددًا على أن هدفه الحالي هو التعافي بشكل كامل، والعودة إلى الملاعب بأفضل مستوى ممكن، لتحقيق طموحاته مع الأهلي ومنتخب مصر