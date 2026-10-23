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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيهاب الخطيب: اللي جاي خير.. الأهلي عنده حلول لأزماته ومش هنهد المعبد

ايهاب الخطيب
ايهاب الخطيب
محمد بدران

أكد الاعلامي إيهاب الخطيب، عبر قناة الأهلي، أن الفترة المقبلة تحمل مؤشرات إيجابية للفريق، مشددًا على قدرة النادي على إدارة أزماته والتعامل مع الأخطاء من أجل تصحيح المسار، وذلك بعد التعادل المثير أمام القناة في الدوري المصري الممتاز.

وقال إيهاب الخطيب عبر قناة الأهلي، إن الأهلي قادر على تجاوز أزماته، موضحًا: «اللي جاي يطمن لإن الأهلي بيعرف يدير أزماته ومشاكله وعنده حلول، عندنا أخطاء بس مش هنهد المعبد، لازم نبدأ نصلح».

وأضاف أن الجهاز الفني قرر عقد جلسة مصارحة مع اللاعبين، رغم أنه لم يكن من المقرر إقامة تدريب للفريق، موضحًا أن الجهاز حرص على حضور اللاعبين من أجل مناقشة الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية، ومواجهة كل لاعب بأوجه القصور الخاصة به.

وأشار الخطيب إلى أن الجلسة شهدت مكاشفة ومصارحة مع اللاعبين بشكل فردي، قائلًا إن بعضهم جرى إبلاغه بالتقصير، بينما وُجه اللوم إلى آخرين بسبب عدم الحضور، مؤكدًا أن اللاعبين استمعوا إلى ما يرغب جمهور الأهلي في قوله لهم.

ولفت إلى أن وائل جمعة كان حاضرًا بقوة خلال الجلسة، وتولى التعبير عن صوت الجماهير الأهلاوية، مؤكدًا أن مطالب جماهير الأهلي تتفق في هذه المرحلة على ضرورة تصحيح الأخطاء واستعادة المستوى المنتظر من الفريق.

وكان الأهلي قد تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في نتيجة أثارت التساؤلات حول أداء الفريق وحاجته إلى تصحيح المسار.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار، ويسعى الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه بطاقة العبور ومصالحة جماهيره بعد التعادل أمام القناة.

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