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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الجزار: كنت قريبا من منتخب مصر قبل الإصابة.. وخسرت 20 كيلو بسبب المرض

عمرو الجزار
عمرو الجزار
رباب الهواري

تحدث عمرو الجزار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابته بقطع في الرباط الصليبي، كاشفًا عن معاناته السابقة مع المرض، إلى جانب طموحاته الدولية والدعم الذي تلقاه من زملائه في الوسط الرياضي.

وقال الجزار، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه كان يتمنى الانضمام إلى منتخب مصر قبل تعرضه للإصابة، مؤكدًا أنه شعر بأنه أصبح قريبًا للغاية من تحقيق حلمه بارتداء قميص الفراعنة، قبل أن تأتي الإصابة وتعرقل خطواته في تلك المرحلة.

وأشار مدافع الأهلي إلى أنه تلقى العديد من رسائل الدعم والمساندة عقب إصابته بالرباط الصليبي، موضحًا أن محمد عبد المنعم وعددًا من لاعبي الزمالك، من بينهم ناصر منسي وإيشو ومحمود حمدي الونش، حرصوا على التواصل معه والاطمئنان عليه.

وكشف الجزار عن علاقته بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن الأخير كان يتواصل معه باستمرار قبل كأس العالم 2026.

وفي سياق آخر، استعاد لاعب الأهلي تفاصيل معاناته الصحية خلال إحدى فترات مسيرته الكروية، موضحًا أنه عانى من التهابات في عضلات أسفل البطن، وكان يعتمد على المسكنات حتى يتمكن من المشاركة في التدريبات.

وأضاف أنه وصل إلى مرحلة لم يكن قادرًا خلالها على الحركة بشكل طبيعي، قبل أن يصف له الطبيب علاجًا بالبلازما، لكنه تعرض بعدها لارتفاع شديد في درجة الحرارة ورعشة، ما اضطره إلى الذهاب للمستشفى والحصول على المحاليل الطبية.

وأوضح الجزار أنه أخفى تفاصيل حالته الصحية عن أسرته في البداية، مشيرًا إلى أنه فقد نحو 20 كيلوجرامًا من وزنه نتيجة المعاناة التي مر بها خلال تلك الفترة.

واختتم حديثه بالتأكيد على شعوره بالرضا مع بداية الموسم، خاصة بعد مشاركته أمام برشلونة وتقديمه مستويات جيدة قبل تعرضه للإصابة، لافتًا إلى أن الإصابات التي يتعرض لها تكون صعبة، لكنه يحاول دائمًا تجاوزها والعودة بصورة أقوى إلى الملاعب

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