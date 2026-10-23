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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكرة الذهبية 2026.. زيدان وبنزيمة يرفعان راية الأصول العربية في تاريخ البالون دور

زيدان وبنزيمة
زيدان وبنزيمة
حمزة شعيب

تتجدد الأضواء على النجوم أصحاب الأصول العربية في تاريخ جائزة الكرة الذهبية «بالون دور»، مع استحضار مسيرة الفرنسيين زين الدين زيدان وكريم بنزيمة، اللذين نجحا في الوصول إلى قمة كرة القدم العالمية، وحصد الجائزة المرموقة في عامي 1998 و2022 على الترتيب.

وبحسب السجل الرسمي للجائزة، توج زيدان بالكرة الذهبية عام 1998، بعد تألقه اللافت مع منتخب فرنسا، الذي قاده إلى التتويج بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، فيما حصد بنزيمة الجائزة عام 2022، عقب موسم استثنائي مع ريال مدريد، تُوج خلاله بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. 
 

زين الدين زيدان.. بداية الحكاية عام 1998

وُلد زين الدين زيدان في مدينة مارسيليا الفرنسية عام 1972، وينحدر من عائلة ذات أصول جزائرية، ونجح في حفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم، بفضل مهاراته الاستثنائية وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وجاء تتويجه بالكرة الذهبية عام 1998 تتويجًا لعام استثنائي، بعدما لعب دورًا محوريًا في فوز منتخب فرنسا بكأس العالم، وسجل هدفين في المباراة النهائية أمام البرازيل، التي انتهت بفوز فرنسا بثلاثية نظيفة.
 

ولم يتوقف إرث زيدان عند الإنجازات كلاعب، بل امتد إلى عالم التدريب، حيث حقق نجاحات بارزة مع ريال مدريد، ليصبح واحدًا من أبرز الأسماء التي تركت بصمة في تاريخ اللعبة.

كريم بنزيمة.. تتويج استثنائي في 2022

أما كريم بنزيمة، المولود في مدينة ليون الفرنسية عام 1987 لأبوين من أصول جزائرية، فقد تمكن من بلوغ قمة المجد الفردي بعدما قدم موسمًا استثنائيًا بقميص ريال مدريد.

وقاد بنزيمة الفريق الملكي إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في موسم 2021-2022، وكان أحد أبرز عناصر النجاح، بعدما سجل 15 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، ليحصد الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته عام 2022.

وجاء هذا الإنجاز تتويجًا لسنوات طويلة من التألق والاستمرارية، بعدما تحول بنزيمة إلى أحد أبرز المهاجمين في جيله، وترك بصمة كبيرة في تاريخ ريال مدريد والكرة الأوروبية.
 

الأصول العربية في سجل الكرة الذهبية

يمثل زيدان وبنزيمة نموذجين بارزين للاعبين الذين جمعوا بين الجذور الجزائرية والنجاح على أعلى مستويات كرة القدم العالمية، إذ تُوج كلاهما بالكرة الذهبية أثناء تمثيل منتخب فرنسا، وهو ما يبرز أهمية التمييز بين الأصول العائلية والجنسية الرياضية.

ومع حلول عام 2026، تظل إنجازاتهما جزءًا ثابتًا من تاريخ الجائزة، التي شهدت تتويج أسماء بارزة من أجيال مختلفة، بينما يبقى زيدان وبنزيمة من أبرز النجوم الفرنسيين المرتبطين بجذور مغاربية الذين وصلوا إلى قمة المجد الفردي في كرة القدم.

بالون دور الكرة الذهبية كريم بنزيمة زين الدين زيدان

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