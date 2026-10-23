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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يواجه هليوبوليس والزمالك يصطدم بالمعادي في الجولة الخامسة بدوري المحترفين لكرة اليد

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
حمزة شعيب

تتجه الأنظار إلى منافسات دوري المحترفين لكرة اليد للرجال، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، مع انطلاق مشوار الأهلي والزمالك في الموسم المحلي الجديد، عندما يواجه الأول فريق هليوبوليس، بينما يصطدم الثاني بالمعادي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الأول للمرحلة الأولى.

وتأتي مشاركة القطبين في هذه الجولة بعد تأجيل مبارياتهما في الجولات السابقة، بسبب ارتباطاتهما بالمشاركات الخارجية.

الأهلي يستضيف هليوبوليس في الجزيرة

يخوض فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مواجهة هليوبوليس في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على صالة الأهلي بالجزيرة، في بداية مشواره بالدوري المحلي.

ويسعى الفريق الأحمر إلى افتتاح مشاركته بنتيجة إيجابية، مستفيدًا من خوض اللقاء على ملعبه، في ظل طموحه للمنافسة على لقب البطولة والحفاظ على مكانته بين أبرز فرق كرة اليد المصرية.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي وهليوبوليس أندية سموحة وطلائع الجيش والجزيرة والأوليمبي وأصحاب الجياد واتحاد الشرطة والمقاولون العرب.

الزمالك يواجه المعادي في السادسة مساءً

على الجانب الآخر، يلتقي فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره المعادي في تمام الساعة السادسة مساءً، على صالة الزمالك، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويطمح الفريق الأبيض إلى تحقيق بداية قوية في مشواره بالمسابقة، ومواصلة المنافسة على اللقب، في ظل وجود عدد من الفرق التي تسعى بدورها إلى حصد النقاط والتقدم في جدول الترتيب.

وتضم المجموعة الثانية أندية الزمالك والمعادي وسبورتنج والبنك الأهلي والشمس والزهور والقناة والطيران والمنيا.

مواجهات أخرى في الجولة الخامسة

تشهد الجولة الخامسة عددًا من المباريات الأخرى، حيث يلتقي المقاولون العرب مع أصحاب الجياد، وسموحة مع الأوليمبي، وطلائع الجيش مع الجزيرة، في مواجهات المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، يواجه سبورتنج فريق الزهور، ويلتقي المنيا مع القناة، بينما يواجه البنك الأهلي فريق الشمس.

وتحمل الجولة أهمية خاصة مع بداية ظهور الأهلي والزمالك في المنافسات، وسط تطلعات الفريقين لتحقيق نتائج إيجابية مبكرًا، والدخول بقوة في سباق المنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة اليد للموسم المحلي 2026-2027.

الأهلي هليوبوليس الزمالك دوري المحترفين لكرة اليد

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