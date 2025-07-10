يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة سامح عبد العزيز |تفاصيل

نعت الفنانة يسرا، المخرج الراحل سامح عبد العزيز الذي توفي صباح اليوم إثر أزمة صحية، معبرة عن حزنها الشديد لفقده.

وكتبت يسرا عبر حسابها الشخصي بموقع إكس “تويتر سابقا”: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خبر مفزع و حزين فقدنا اليوم المخرج و الصديق سامح عبد العزيز، ربنا يصبر كل حبايبك على فراقك و يرزقك الجنة و نعيمها، بعتذر للأسرة الكريمة عن عدم حضور الجنازة لوجودي خارج مصر".

إنا لله وإنا إليه راجعون .. خبر مفزع و حزين فقدنا اليوم المخرج و الصديق سامح عبد العزيز .. ربنا يصبر كل حبايبك على فراقك و يرزقك الجنة و نعيمها .. بعتذر للأسرة الكريمة عن عدم حضور الجنازة لوجودي خارج مصر. pic.twitter.com/e2R6jjg6oL — Youssra (@Youssra) July 10, 2025

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز فيلم “الدشاش”، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

وفاة سامح عبد العزيز

وتوفي المخرج سامح عبد العزيز عن عمر ناهز 48 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى نقله للمستشفى منذ أكثر من 10 أيام.

تداول البعض أن المخرج سامح عبد العزيز أصيب بتلوث في الدم نتج عليه دخوله في غيبوبة تامة، وساءت حالته الصحية خلال الأيام الماضية.