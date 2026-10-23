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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تسير قافلة دعوية لمساجد شرق القاهرة والمرج لتعزيز القيم الأخلاقية والذوق العام

قافلة دعوية من الأوقاف
قافلة دعوية من الأوقاف
أحمد سعيد

سيرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ أحمد جمال، مدير مديرية أوقاف القاهرة، قافلةً دعوية موسعة إلى مساجد إدارتي أوقاف شرق القاهرة والمرج، بمشاركة ١٢٧ إمامًا من ديوان عام الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية.

الأوقاف تسير قافلة دعوية لمساجد شرق القاهرة والمرج بمشاركة ١٢٧ إمامًا

وتناولت خطبة الجمعة موضوع «الذوق العام.. رقي السلوك والأخلاق»، موضحةً أن الذوق العام يعكس رقي الإنسان وحسن تعامله مع الآخرين، ويظهر في احترام الكبير، والرحمة بالصغير، والتحلي بالأدب في القول والفعل، والمحافظة على نظافة الأماكن العامة، وتجنب كل ما يؤذي الآخرين أو يخل بحقوقهم.

وأكدت الخطبة أن حسن الخلق من أهم مقومات استقرار المجتمع وتماسكه، وأن التحلي بالذوق العام يعزز المحبة والثقة بين أفراد المجتمع، وينشر الطمأنينة والأمان في محيط الأسرة والعمل والجوار، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك تسوده الأخلاق الرفيعة والقيم الإنسانية النبيلة.

وتأتي القافلة ضمن البرنامج الدعوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، لتكثيف الحضور الدعوي بالمساجد، وتعزيز التواصل مع روادها، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية، بما يسهم في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.

وزارة الأوقاف الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قافلةً دعوية موسعة

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