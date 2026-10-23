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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ السويس يؤدون صلاة الجمعة بمسجد بدر

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ السويس يؤدون صلاة الجمعة
وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ السويس يؤدون صلاة الجمعة
أحمد سعيد

أدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وهاني رشاد، محافظ السويس، شعائر صلاة الجمعة بمسجد بدر بمحافظة السويس، وذلك في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي.

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ السويس يؤدون صلاة الجمعة

وحضر الصلاة كلٌّ من الدكتور محمد علام، نائب محافظ السويس، والأستاذ أحمد وزيري، السكرتير العام، واللواء عارف البركاوي، السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح. طارق الشافعي، المستشار العسكري لمحافظة السويس، واللواء محمد أبو رحاب، رئيس حي السويس، والدكتور أيمن خضر، مدير مديرية أوقاف السويس، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدعوية بالمحافظة.

واستُهلَّت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، القارئ بالإذاعة والتليفزيون المصري، وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد أنور الشافعي، إمام وخطيب بمديرية أوقاف السويس، وجاءت بعنوان: «الذوق العام: رقيُّ السلوك وجمال الأخلاق».

وأكد الخطيب أن جمال الخُلُق أبقى أثرًا في القلوب من جمال الصورة، وأن الذوق العام يتمثل في أدب الإنسان في كلامه، وتأنّيه في تعامله مع الناس، وتقواه في خلوته بربه، وأصالة تربيته حين يختلف مع غيره. وبيَّن أن الإسلام جاء ليهذّب القلوب قبل المظاهر، ويقوّم السلوك قبل الأقوال، ويجعل من العبادة مدرسةً للأدب، ومن الإيمان منبعًا للرقيّ وحسن المعاملة.

واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»، وبقوله تعالى في وصف نبيه الكريم: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا».

وأوضح أن القرآن الكريم منح الذوق معاني تجمع بين الحسن والجمال ومكارم الأخلاق، كما في قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾. وأشار إلى أن القرآن أوصى بالجمال حتى في المواقف التي تضطرب فيها النفوس، فقال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾، و﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾، و﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾، و﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾.

وأكد أن الإسلام دين الجمال والنظام، فلم يكتفِ بتنظيم علاقة العبد بربه، بل نظّم سلوكه في مجتمعه، ليقدّم للمجتمع نموذجًا للرقيّ والتحضر.

وفي الخطبة الثانية، أوضح أن الذوق العام دعوة إلى إظهار الجميل، وستر القبيح، وإشاعة الحسن، وصيانة الألسنة عن فاحش القول، والأيدي عن الأذى، والعيون عن التطفل، والمجالس عن الغيبة والانتقاص. كما أنه دعوة إلى احترام المشاعر والخصوصيات، وحفظ الحقوق، وإعطاء كل ذي حق حقه، والحفاظ على الأوطان والمجتمعات.

وفي ختام الخطبة، هنّأ أهالي السويس بمناسبة العيد القومي للمحافظة وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن السويس أرض النضال والبطولات، وموطن الصمود والفداء، وأن أبناءها سطّروا صفحات مضيئة في تاريخ الوطن، داعيًا المولى تبارك وتعالى أن يحفظ السويس وأهلها، ومصر الحبيبة، من كل مكروه وسوء.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية هاني رشاد محافظ السويس صلاة الجمعة وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ السويس يؤدون صلاة الجمعة وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ السويس يؤدون صلاة الجمعة بمسجد بدر

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