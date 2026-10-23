الطقس غدا في مصر.. أمطار رعدية وظاهرة جوية خطرة تبدأ فجرًا

تتجه الأنظار إلى حالة الطقس غدا السبت 24 أكتوبر 2026، مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستمرار الأجواء الحارة نهارًا على عدد من المناطق، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وظهور فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة، إلى جانب تكون الشبورة المائية التي قد تصل إلى الكثافة أحيانًا على بعض الطرق الرئيسية والزراعية.

وتشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس حار على جنوب البلاد، في حين تميل الأجواء إلى البرودة خلال الليل والصباح الباكر، وهو ما يستدعي الانتباه إلى الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار وساعات الليل.





وتشمل الظواهر الجوية المتوقعة فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، مع احتمالات لزيادة شدتها إلى متوسطة في بعض المناطق، فضلًا عن فرص أمطار متفرقة على السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تمتد إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا السبت 24 أكتوبر

تتعدد الظواهر الجوية المنتظرة خلال حالة الطقس غدا، بين الشبورة المائية وفرص الأمطار ونشاط الرياح، مع اختلاف طبيعة كل ظاهرة من منطقة إلى أخرى.

الشبورة المائية على الطرق من الرابعة حتى الثامنة صباحًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتستدعي الشبورة المائية الحذر من جانب قائدي السيارات، خصوصًا في الساعات الأولى من الصباح، إذ يمكن أن تؤدي كثافتها إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لا سيما الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وينصح السائقون بتقليل السرعة عند ظهور الشبورة، وترك مسافة أمان كافية بين السيارات، وتجنب الاستخدام المفاجئ للمكابح، مع الالتزام بالإرشادات المرورية ومتابعة أي تنبيهات تتعلق بحالة الطرق.

فرص أمطار رعدية على سيناء والبحر الأحمر

تشير توقعات الطقس غدا إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، مع احتمالات أن تصبح متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى 30%، خاصة على مناطق حلايب وشلاتين ورأس بناس وجنوب الصحراء الشرقية.

وقد تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق من جنوب أسوان على فترات متقطعة، وهو ما يستدعي متابعة تطورات الحالة الجوية، خاصة في المناطق التي قد تشهد أمطارًا مصحوبة بالرعد.

وتختلف شدة الأمطار وتوزيعها من منطقة إلى أخرى، لذلك لا يعني وجود فرص لسقوط الأمطار تعرض جميع المناطق المذكورة لكميات متساوية منها، إذ تظل الظواهر الجوية مرتبطة بالتغيرات المحلية في الحالة الجوية.



أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري

تشمل توقعات الأرصاد أيضًا فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، بنسبة حدوث تبلغ نحو 20% تقريبًا.

ومن المحتمل أن تمتد هذه الفرص إلى مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى، بينما قد تصل شدة الأمطار إلى متوسطة أحيانًا على بعض مناطق محافظة مطروح، على فترات متقطعة.

وتأتي هذه التوقعات في إطار حالة من التباين في الظواهر الجوية بين شمال البلاد وجنوبها، إذ تتركز فرص الأمطار الرعدية بصورة أكبر على بعض مناطق سيناء والبحر الأحمر، بينما تظل فرص الأمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية خفيفة بوجه عام.

نشاط الرياح واحتمالات إثارة الرمال والأتربة

من المتوقع أن تشهد بعض المناطق نشاطًا متقطعًا للرياح، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، خاصة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق حلايب وشلاتين وجنوب الصحراء الشرقية، إلى جانب مناطق من أقصى جنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

ويُنصح مرضى الحساسية الصدرية والأشخاص الأكثر تأثرًا بالأتربة باتخاذ الاحتياطات المناسبة عند التواجد في المناطق التي قد تشهد إثارة للرمال والأتربة، مع الانتباه أثناء القيادة في المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية.

كما ينبغي على المسافرين بين المحافظات متابعة حالة الطقس قبل التحرك، خاصة إذا كانت رحلاتهم تمر بمناطق جنوب الصعيد أو جنوب البحر الأحمر، حيث قد تتزامن الرياح النشطة مع انخفاض الرؤية نتيجة الأتربة المثارة.

درجات الحرارة غدا السبت 24 أكتوبر 2026 في المحافظات

تختلف درجات الحرارة المتوقعة غدا بين القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حيث تسجل بعض المناطق درجات حرارة عظمى تتجاوز 30 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى خلال الليل والصباح الباكر.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المدن كالتالي:

القاهرة: العظمى 30 درجة، والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية: العظمى 28 درجة، والصغرى 20 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 31 درجة، والصغرى 19 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة، والصغرى 18 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 33 درجة، والصغرى 24 درجة.

أسوان: العظمى 35 درجة، والصغرى 20 درجة.

وتوضح هذه الأرقام استمرار الأجواء الحارة نسبيًا خلال ساعات النهار في عدد من المناطق، خصوصًا جنوب البلاد، في مقابل انخفاض درجات الحرارة ليلًا، لا سيما في المدن التي تسجل درجات صغرى أقل من 20 درجة مئوية.



الطقس في القاهرة والإسكندرية غدا

بالنسبة إلى القاهرة الكبرى، تشير التوقعات إلى تسجيل درجة حرارة عظمى تبلغ 30 درجة مئوية، مقابل صغرى تصل إلى 20 درجة، مع احتمالات ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، إلى جانب نشاط متقطع للرياح.

أما الإسكندرية، فمن المتوقع أن تسجل العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 20 درجة، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، في إطار التوقعات العامة للحالة الجوية.

ويُنصح المواطنون في القاهرة والإسكندرية بمتابعة التحديثات الجوية، خصوصًا خلال ساعات الصباح الباكر، بسبب احتمالات تكون الشبورة المائية على بعض الطرق، مع ضرورة الانتباه إلى أي تغيرات في فرص سقوط الأمطار أو نشاط الرياح.

نصائح مهمة للمواطنين خلال حالة الطقس غدا

في ظل تنوع الظواهر الجوية المتوقعة، يمكن اتباع عدد من الإرشادات التي تساعد على تقليل تأثير التقلبات الجوية خلال يوم السبت.