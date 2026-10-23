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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم.. أمطار تمتد للقاهرة الكبرى ودرجات الحرارة تسجل 30

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، مشيرة إلى أن هناك حالة من الطقس الخريفي المائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون حاراً على جنوب البلاد، ومائلاً للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرصاً لتكون شبورة مائية في الفترة من (4 إلى 8 صباحاً)، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص تساقط الأمطار

أشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، ومناطق من (وسط وجنوب سيناء – حلايب – شلاتين – جنوب الصحراء الشرقية)، قد تكون متوسطة أحياناً (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية وجود فرص لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق متفرقة من محافظات مدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط الرياح درجات الحرارة

وأضاف البيان أنه يتوقع نشاط للرياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 35) كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، والوادي الجديد على فترات متقطعة.

وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالجميع ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات والنشرات الجوية اليومية.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة هيئة الأرصاد

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