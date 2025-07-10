شقيقة سامح عبد العزيز تنعاه بكلمات مؤثرة: مع السلامة يا قلب أختك

نعت سمر عبدالعزيز شقيقها المخرج سامح عبدالعزيز، وذلك بعد تشييع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وذلك بعد أن وافته المنية فجر اليوم، الخميس، عن عمر 49 عاما.

ونشرت سمر عبر حسابها الرسمي على موقع الصور فيسبوك صورة تجمعها بشقيقها الراحل، وكتبت: “بعد موت بابا كنت بقول الحمدلله إن عندي أخ زيك خلاص يا حبيبي مشيت فجأة كده مع السلامة يا قلب أختك سلم على بابا لغاية ما أجيلك”.

وشهدت الجنازة حضورا كبيرا من زملاء المخرج الراحل بالوسط الفني وأفراد أسرته، في مقدمتهم الفنانة روبي، طليقته ووالدة ابنته طيبة، بجانب الفنانين محمد هنيدي وسلوى عثمان وريهام حجاج وعلاء مرسي وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا والمنتج أحمد السبكي والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.