مع السلامة ياطيب..نانسي صلاح تنعي سامح عبد العزيز

نعت الفنانة نانسي صلاح، المخرج الراحل سامح عبد العزيز الذي توفي صباح اليوم إثر أزمة صحية.

وكتبت نانسي صلاح عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى بغير حساب مع السلامة ياطيب".

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز فيلم “الدشاش”، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

وفاة سامح عبد العزيز

وتوفي المخرج سامح عبد العزيز عن عمر ناهز 48 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى نقله للمستشفى منذ أكثر من 10 أيام.

تداول البعض أن المخرج سامح عبد العزيز أصيب بتلوث في الدم نتج عليه دخوله في غيبوبة تامة، وساءت حالته الصحية خلال الأيام الماضية.