اختبار تصادم واحد يحرم تويوتا RAV4 2026 من جائزة السلامة الأمريكية

حققت الجيل السادس من طراز «تويوتا راف فور» نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ إطلاقها، استكمالًا للمسيرة الناجحة لأحد أكثر طرازات الكروس أوفر المدمجة مبيعًا في العالم.

وعلى الرغم من الاعتماد الواسع على المنظومة الهجينة والتنوع الكبير في الفئات، ظلت نتائج اختبارات السلامة الرسمية محل انتظار لمعرفة مدى حماية السيارة للركاب وفق معايير معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS).

نتائج مبشرة في غالبية التقييمات الأساسية

أظهرت الاختبارات الشاملة التي أجراها المعهد كفاءة عالية لسيارة «تويوتا راف فور» في معظم الفئات الرئيسية، حيث نجحت في الحصول على أعلى تقييم وهو “جيد” في اختبارات التصادم الجانبي والتصادم الأمامي بالتداخل الصغير.

كما سجلت السيارة تقييمًا ممتازًا في كفاءة المصابيح الأمامية وأنظمة منع الاصطدام الأمامي للمركبات والمشاة، مِمَّا يؤكد قوة الأنظمة التكنولوجية المساعدة للائتلاف والهيكل العام في امتصاص الصدمات.

اختبار التداخل المتوسط يحرم السيارة من الجائزة

رغم هذا الأداء القوي في أغلب الأقسام، فشلت «راف فور» في نيل إحدى جوائز السلامة المرموقة (Top Safety Pick) نظرًا لنتائجها في اختبار التصادم الأمامي ذي التداخل المتوسط المحدث. وتفصيلًا، اكتفت النسخة الهجينة بالحصول على تقييم “مقبول”، بينما تراجعت نسخة الهجين القابل للشحن (PHEV) إلى تقييم “هامشي”.

في حين يشترط المعهد الحصول على تقييم "جيد" كشرط أساسي للتتويج بالجائزة.

تفاصيل الخلل الهيكلي وتحديات حماية الركاب في الخلف

أشارت بيانات معهد (IIHS) إلى أن الاختبار المحدث يرركز بشكل أكبر على حماية ركاب المقعد الخلفي، حيث أظهرت القياسات وجود مخاطر متوسطة لإصابة الرأس والرقبة والصدر للركاب في الخلف.

وتبين أثناء الاصطدام انزلاق حزام الكتف للأعلى باتجاه رقبة دمية الاختبار، مِمَّا أدى إلى تقليل فاعلية أحزمة الأمان في تثبيت الراكب بشكل مثالي مقارنة بالمنافسين في نفس الفئة.