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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هوندا تؤكد إنتاج بيك أب جديدة بالتعاون مع ميتسوبيشي

هوندا بيك أب
هوندا بيك أب
عزة عاطف

أكدت شركة «هوندا» اليابانية لصناعة السيارات رسميًا خططها لتطوير أول شاحنة بيك أب ذات هيكل صلب منفصل (Body-on-Frame)، وذلك في إطار تعاون استراتيجي مشترك مع شركة «ميتسوبيشي». 

ووقع الطرفان رسميًا على مذكرة تفاهم لتطوير شاحنة بيك أب جديدة تحمل شعار هوندا وتستند في تصميمها الهندسي على شاحنة «ميتسوبيشي تريتون» الشهيرة التي تُباع في الأسواق العالمية مثل أستراليا واليابان والبرازيل. 

ويمثل هذا المشروع خطوة تاريخية لكونه أول شاحنة حديثة ذات إطار صلب تقدمها العلامة.

دوافع التعاون الاستراتيجي ومواجهة المنافسة

يأتي هذا الإعلان تجسيدًا لدعوات كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع صناعة السيارات الياباني بضرورة تعزيز الشراكات والتعاون بين الشركات لخفض التكاليف، رفع كفاءة الإنتاج، والقدرة على منافسة زحف العلامات الصينية المتسارع.

وأوضحت «هوندا» في بيان رسمي أن هذا التعاون سيضيف شاحنة بيك أب جديدة إلى تشكيلتها لاسيما في أسواق دول رابطة «آسيان» التي لا توفر فيها الشركة طرازات بيك أب حاليًا، مما يتيح لها تعزيز محفظتها بمرونة وكفاءة عالية. 

وفي المقابل، سيسهم هذا التحالف في تمكين «ميتسوبيشي موتورز» من زيادة حجم الإنتاج وتحسين معدل استغلال الطاقة التشغيلية في مصنعها الرئيسي بمملكة تايلاند.

المواصفات الفنية والقدرات الهندسية المرتقبة

تعتمد شاحنة «تريتون» من الجيل السادس الحالي على محركات سعة 2.4 لتر تعمل بالبنزين والديزل، بما في ذلك محرك ديزل مزود بشاحن توربيني مزدوج، ومن المرجح أن تعتمد هوندا على واحد من هذه الخيارات المحركية في شاحنتها الجديدة.

وعلى عكس طراز «ريدجلاين» الذي يعتمد على هيكل أحادي (Unibody)، فإن البنية الهندسية الصلبة الجديدة ذات الإطار المنفصل ستمنح شاحنة هوندا المنتظرة قدرات فائقة ومحسنة بشكل ملحوظ في قطاعات القطر والقدرة على القيادة الوعرة، لتتنافس بقوة مع أبرز الشاحنات في الفئة المتوسطة مثل تويوتا هايلكس.

هوندا بيك أب
هوندا بيك أب ميتسوبيشي تريتون التعاون بين هوندا وميتسوبيشي سيارات الدفع الرباعي

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