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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خلال ساعات قليلة.. قطع المياه عن مناطق بالمقطم والأسمرات

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية
انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية
آية الجارحي

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه  عن عدد من المناطق بالمحافظة خلال الساعات القليلة القادمة.

وذلك نظرا لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 800مم المتعارض مع اعمال توسعات الطريق الدائري التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة المقطم من طريق العين السخنة وحتى الأوتوستراد.

قطع المياه


الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق (الاسمرات تحيا مصر) وضعفها بمناطق (جنوب س من الهضبة العليا - منطقة س الهضبة العليا –   شارع 9 بالمقطم – الهضبة الوسطى – مساكن الزلزال).

موعد قطع المياه 


وذلك اعتبارا من  الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة الموافق 23-10-2026 وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم ولمدة 6 ساعات.
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه. 


وسيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة ، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم ٠١٠٠٦٦٦٥١٢٥ . 
وتأسف الشركة عن فترة إنقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.
مع تحيات شركة مياه الشرب بالقاهرة

المياه قطع المياه الاسمرات الهضبة العليا المقطم الهضبة الوسطى مساكن الزلزال انقطاع المياه

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