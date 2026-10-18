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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فرق للإصلاح.. كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي يقطع الخدمة عن مناطق بمدينة نصر

قطع المياه
قطع المياه
آية الجارحي

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم في نهاية شارع عباس العقاد، أمام الحديقة الدولية، ما أدى إلى انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمدينة نصر، وضعفها في مناطق أخرى.

أماكن قطع المياه 

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل الحي السابع، والمنطقة الثامنة، ومساكن شروق النادي الأهلي، ومنطقة صقر قريش، فيما تشهد المنطقة الأولى والمنطقة السادسة ضعفًا في ضغوط المياه.

وأكدت الشركة الدفع بكامل إمكاناتها من مهندسين وفنيين وعمال ومعدات، للعمل على إصلاح الكسر وإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لإعادة ضخ المياه وعودة الخدمة إلى طبيعتها.

وأضافت أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب مجانًا في المناطق المتأثرة، مشيرة إلى إمكانية طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم 01006665125.

وأعربت الشركة عن أسفها للمواطنين المتضررين من انقطاع وضعف المياه، مؤكدة أن الكسر حدث نتيجة ظروف خارجة عن إرادتها، وأنها تعمل على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح.

المياه انقطاع المياه عباس العقاد الحديقة الدولية الحي السابع أماكن قطع المياه النادي الأهلي صقر قريش قطع المياه

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