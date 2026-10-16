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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

القابضة للمياه توجه برفع درجة الاستعداد.. فرق طوارئ لمواجهة الأمطار

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات
آية الجارحي

وجه المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رؤساء الشركات التابعة برفع درجة الاستعداد والجاهزية، وتنفيذ خطط الانتشار المسبق للمعدات وفرق الطوارئ، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من القاهرة الكبرى، وامتدادها إلى مدن القناة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، مع استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات الاستباقية للحد من تأثيرات الأمطار وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المهندس مصطفى الشيمي على ضرورة التمركز المسبق لسيارات شفط المياه والمعدات وفرق التدخل السريع بالمناطق الساخنة والمحاور الرئيسية والأنفاق، والتأكد من جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحي والطلمبات والمولدات، واستمرار أعمال تطهير شنايش الأمطار، مع رفع درجة الاستعداد بغرف الطوارئ والأزمات على مدار الساعة، والتنسيق المستمر مع المحافظات والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وأكد رئيس الشركة القابضة أهمية المتابعة اللحظية لتحديثات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتعديل خطط انتشار المعدات وفقًا لتطورات الحالة الجوية، مع المتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء الشركات وفرق التشغيل والصيانة، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين الواردة عبر الخط الساخن 125، بما يضمن التعامل الفوري مع تجمعات المياه والحد من تأثيراتها على حركة المواطنين وانتظام الخدمات.

مياه الشرب الصرف الصحي سقوط أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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