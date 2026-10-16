مياه الشرب بالجيزة: انتشار سريع لمعدات شفط مياه الأمطار

وجّه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بسرعة انتشار معدات وسيارات شفط مياه الأمطار وفرق الطوارئ بالمناطق الحيوية والطرق والمحاور الرئيسية، استعدادًا للتقلبات الجوية المتوقعة، في ضوء ما تشير إليه صور الأقمار الصناعية من تكاثر للسحب على القاهرة الكبرى واحتمالات سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأكد رئيس الشركة ضرورة التحرك الفوري وفقًا لتطورات الحالة الجوية، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات الشفط وفرق الطوارئ، وتحديد أماكن تمركزها بما يضمن سرعة الدفع بها إلى مواقع تجمعات مياه الأمطار فور سقوطها، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان التعامل الفوري مع أي تجمعات قد تؤثر على الحركة المرورية أو الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس الشركة على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة تطورات الحالة الجوية، مع جاهزية فرق العمل والمعدات على مدار الساعة، لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.