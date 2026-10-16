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قطع المياه عن بعض مناطق الهرم وفيصل وأكتوبر اليوم.. اعرف الأماكن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قطع المياه عن بعض مناطق الهرم وفيصل وأكتوبر اليوم.. اعرف الأماكن

انقطاع المياه
انقطاع المياه
آية الجارحي

يشهد اليوم الجمعة قطع لـ مياه الشرب عن عدد من مناطق أكتوبر والهرم وفيصل، مع اختلاف عدد الساعات من منطقة لأخرى.

ويرصد صدى البلد مناطق انقطاع المياه اليوم الجمعة في أكتر من 10 مناطق من الهرم وفيصل وأكتوبر وأكتوبر الجديدة.

قطع المياه عن شوارع بالهرم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن بعض الشوارع بمنطقة الهرم، وتشمل (العروبة – الإخلاص – عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص).

 

موعد انقطاع المياه 

وذلك لمدة 6 ساعات اعتبارًا من منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2026، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2026.

سبب قطع المياه

وأوضحت الشركة أن سبب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال ربط الخطوط القائمة بالشوارع الجانبية بأقطار 100 مم و150 مم على خط مياه جديد قطر 300 مم من مادة الزهر المرن بشارع الإخلاص، بدءًا من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص، بالتزامن مع تنفيذ جهاز تعمير القاهرة الكبرى أعمال رصف وتطوير محور الإخلاص.

 

جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر

أعلن جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، قطع وضعف مياه الشرب بعدد من المناطق بالمدينة وذلك بداية من الساعة الـ10 مساء غد الجمعة الموافق 16 أكتوبر الجاري، وحتى الساعة الـ2 ظهر بعد غد السبت 17 أكتوبر 2026.


قطع وضعف المياه 

وأوضح الجهاز أن قطع وضعف المياه نتج عن عطل بأحد الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه العكرة من مأخذ العياط، مما يستلزم تخفيض ضخ المياه لمحطة التنقية الجديدة بنسبة ٥٠٪ لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

مناطق قطع المياه

وأوضح الجهاز أن المناطق المتوقع انقطاع المياه بها: المنطقة الصناعية وجنوب الأحياء، والمجاورتين السابعة والثامنة بالحيين الأول والثاني، وهضبة الأهرام، ومناطق فيصل والهرم المغذاة من المحطة الجديدة.

 

ضعف المياه

وأضاف الجهاز أن المناطق المتوقع ضعف المياه بها: الأحياء من الأول حتى الثاني عشر، وغرب سوميد، والحي المتميز، والمناطق السياحية، والتوسعات الشرقية والشمالية.

 

مدينة 6 أكتوبر الجديدة

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة انقطاع خدمة مياه الشرب عن عدد من المناطق بالمدينة.

 

موعد قطع المياه 

 اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة 16 أكتوبر 2026، وحتى الساعة الثانية ظهر السبت 17 أكتوبر، نتيجة حدوث عطل مفاجئ بأحد الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه.

وأوضح الجهاز أن العطل وقع بأحد الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه من مأخذ العياط والمغذي لمحطة تنقية مياه الشرب الجديدة، وهو ما قد يؤدي إلى انقطاع الخدمة عن نطاقات متعددة بالمدينة.

 

مناطق انقطاع المياه 

وتشمل المناطق المتأثرة بالانقطاع: ابني بيتك 6، وزهراء أكتوبر الجديدة، و دجلة، وسكن مصر، وغرب المطار، والمنطقة الصناعية، والميناء الجاف.

وناشد جهاز المدينة المواطنين القاطنين بالمناطق المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع، وتوفير احتياجاتهم الضرورية من مياه الشرب لحين عودة الخدمة.

ومن المقرر استئناف ضخ المياه عقب الانتهاء من التعامل مع العطل.

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