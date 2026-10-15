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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بـ89 مليون دولار.. ارتفاع واردات مصر من العدس خلال 2026| خاص

العدس
العدس
آية الجارحي

سجلت واردات مصر من العدس ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، لتصل قيمتها إلى نحو 89.35 مليون دولار، مقابل 49.85 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 39.5 مليون دولار، و وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 

39.5 مليون دولار زيادة في واردات العدس

وبحسب البيانات حصل “صدى البلد” على نسخه منها، ارتفعت قيمة واردات العدس من نحو 49.85 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 إلى 89.35 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2026، بما يعكس زيادة كبيرة في حجم واردات العدس

العدس ضمن قائمة السلع الغذائية المستوردة

وأظهرت البيانات ارتفاع واردات عدد من السلع الغذائية الأخرى خلال الفترة نفسها، من بينها منتجات الألبان، التي زادت قيمتها من نحو 491.1 مليون دولار إلى 663.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 172.5 مليون دولار، وبنمو يقارب 35.1%.

كما ارتفعت واردات اللحوم من نحو 805.9 مليون دولار إلى 867.6 مليون دولار، بزيادة بلغت 61.7 مليون دولار، فيما صعدت واردات الأسماك، بما فيها المحفوظة، من نحو 421.3 مليون دولار إلى 477.4 مليون دولار.

العدس واردات مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المنتجات الغذائية اللحوم الأسماك الألبان

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