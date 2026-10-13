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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 0,58%؜ خلال يوليو إلى 3.93 مليار دولار

الإحصاء
الإحصاء
أ ش أ

كشفت النشرة الشهرية للتجارة الخارجية لشهر يوليو 2026 التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن قيمة العجز في الميزان بلغت 8,04 مليار دولار خلال يوليو الماضي 5,22 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 53,95٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 0,58٪ حيث بلغت 3,93 مليار دولار خلال شهر يوليو 2026 مقابل 3,90 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلّك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 55,1٪، ملابس جاهزة بنسبة 18,2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 2,4٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6,6٪.

وفي المقابل بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يوليو مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها أسمدة بنسبة 47,1٪، البترول الخام بنسبة 39,0٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 17,9٪، سكر مكرر بنسبة 18,5٪.

وفي جانب الواردات، كشفت البيانات ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 31,13٪ حيث بلغت 11,97 مليار دولار خلال شهر يوليو 2026 مقابل 9,13 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها الغاز الطبيعي بنسبة 88,5٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 4,3٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 5,3٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 40,7٪.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2026 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها منتجات البترول بنسبة 13,4٪، سيارات ركوب بنسبة 13,3٪، ذرة بنسبة 12,8٪، زيوت مكررة بنسبة 34,1٪.

النشرة الشهرية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العجز

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