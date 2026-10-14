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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تستعرض جهود الاستجابة السريعة خلال سبتمبر في التعامل مع شكاوى المواطنين

راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
آية الجارحي

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا بشأن جهود منظومة الاستجابة السريعة بمكتب الوزيرة خلال شهر سبتمبر، وما تم رصده ومتابعته من بلاغات واستفسارات المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، والإجراءات التي اتخذتها الجهات التابعة للوزارة للتعامل معها.

التعامل مع الشكاوى

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل المستمر مع المواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوى والملاحظات الواردة بشأن مختلف الخدمات، مشددة على أهمية المتابعة الميدانية والتنسيق المباشر بين الجهات المختصة، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

منظومة الاستجابة السريعة 

وأوضحت الوزيرة، أن منظومة الاستجابة السريعة تمثل إحدى الآليات المهمة لرصد بلاغات واستفسارات المواطنين والتعامل معها بصورة استباقية، مؤكدة أن دور المنظومة لا يقتصر على رصد البلاغات والتعامل معها، وإنما يمتد إلى متابعة الإجراءات التنفيذية والتحقق من نتائجها على أرض الواقع، مع استمرار متابعة الموضوعات التي تتطلب حلولًا فنية أو تنفيذية.

واستعرض التقرير عددًا من أبرز نماذج الاستجابة، التي عكست سرعة الرصد والتحرك والتنسيق بين الجهات التابعة للوزارة، حيث تم التعامل مع عدد من البلاغات المتعلقة بانقطاع وضعف مياه الشرب وكسور الشبكات، من بينها كسر بخط مياه رئيسي بمنطقة الفردوس بمدينة حدائق أكتوبر، حيث تم الدفع بفرق الإصلاح الفنية والانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة.

شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي

كما تابعت المنظومة عددًا من شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الجيزة وقنا والأقصر والبحيرة والإسكندرية ومطروح وغيرها من المحافظات، حيث تم التنسيق مع الشركات المختصة لفحص البلاغات المتعلقة بضعف المياه وانقطاعها وطفوحات الصرف الصحي، والدفع بفرق التشغيل والصيانة والمعدات اللازمة للتعامل مع الأعطال وإزالة أسباب الشكاوى، مع استمرار المتابعة حتى انتظام الخدمات.

وفيما يتعلق بالخدمات داخل المدن الجديدة، رصد التقرير تنفيذ حملات ميدانية للتعامل مع الإشغالات والتعديات على الأرصفة والممرات بمشروع جنة بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم رفع الإشغالات، مع تكثيف المرور الميداني لمنع تكرار المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق السكنية.

كما شملت الاستجابات متابعة عدد من البلاغات المتعلقة بمخلفات البناء والتشوينات العشوائية والنظافة العامة وحالة الطرق والمرافق، ومن بينها شكاوى بمدينة القاهرة الجديد وحدائق أكتوبر  والعبور ومدن أخرى، حيث تم التنسيق مع أجهزة المدن المختصة لإجراء المعاينات واتخاذ الإجراءات اللازمة، إلى جانب متابعة الملاحظات المتعلقة بالحالة الإنشائية لبعض العقارات، والتوجيه بالفحص الفني للوقوف على أسبابها وتحديد الإجراءات المناسبة.

وفي قطاع الإسكان، تابعت المنظومة عددًا من البلاغات والاستفسارات المتعلقة بمشروعات الإسكان الاجتماعي ومواعيد الاستلام وإجراءات التمويل، حيث تم التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والجهات المختصة لفحص الحالات والتواصل مع المواطنين وتوضيح المواقف التنفيذية والإجراءات المطلوبة، ومن بينها طلبات مرتبطة بمراحل الاستعلام والتمويل بمشروعات الإسكان بمدينة حدائق العاصمة.

كما تضمنت المتابعة عددًا من البلاغات المتعلقة بملاحظات التشطيبات والخدمات داخل بعض المشروعات السكنية، ومنها مشروعات بمدينة الشيخ زايد ومشروع زهرة العاصمة، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الملاحظات وفحص الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يحفظ حقوق المستفيدين ويضمن الالتزام بالمواصفات والاشتراطات المعتمدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ، على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة، وسرعة التعامل مع الشكاوى العاجلة، خاصة المرتبطة بالخدمات الأساسية وسلامة المواطنين، مع متابعة الحالات التي تستلزم إجراءات فنية أو تنفيذية إضافية، والتأكد من اتخاذ الحلول المناسبة لها.

وشددت وزيرة الإسكان ، على أن منظومة الاستجابة السريعة تمثل أداة مهمة لدعم جهود الوزارة في تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات، من خلال تحويل ما يتم رصده من شكاوى وملاحظات إلى إجراءات فعلية، مؤكدة استمرار العمل على تطوير آليات الرصد والمتابعة وتعزيز التواصل مع المواطنين، بما يحقق سرعة الاستجابة ويرفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

الإسكان المجتمعات العمرانية منظومة الاستجابة السريعة مياة الشرب الصرف الصحي

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