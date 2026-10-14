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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع موقف التشغيل التجريبي لتوسعات محطة مياه شرب شمال حلوان

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف التشغيل التجريبي لتوسعات محطة مياه شرب شمال حلوان بطاقة ١٠٠ ألف م٣/ يوم، لتعزيز كميات المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك بعد تجارب العينات اللازمة والتي تم تنفيذها من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع للوزارة ويقوم بتشغيلها لحين التسليم النهائي.

توسعات محطة مياه الشرب شمال حلوان

 وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة مياه الشرب شمال حلوان يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة مياه الشرب، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمحطات، ورفع كفاءة البنية التحتية للمرافق، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. 

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات التوسع في محطات مياه الشرب ورفع كفاءتها، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة والارتقاء بجودتها، مشددةً على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال التشغيل التجريبي، والتأكد من كفاءة جميع مكونات المحطة والتوسعات الجديدة، والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة لجودة مياه الشرب.

زيارة ميدانية للمشروع

وقي السياق ذاته، قام المهندس هاني هاشم، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس إسماعيل عبد ربه، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بزيارة ميدانية لمشروع استكمال إعادة تأهيل وتوسعات محطة مياه شمال حلوان، لبدء التشغيل لطاقة 100 ألف م³/يوم من التوسعات الجديدة، وذلك في إطار  تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات وتسريع دخولها مرحلة التشغيل.

وشملت الزيارة متابعة جاهزية مكونات المحطة والأعمال النهائية بالموقع، والوقوف على الاستعدادات اللازمة، ضمن مشروع يستهدف الوصول بإجمالي طاقة التوسعات للمحطة إلى 200 ألف م³/يوم.

الإسكان المجتمعات العمرانية حلوان شمال حلوان محطة مياه الشرب شمال حلوان

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