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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع نتائج لقاءات رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالمواطنين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج لقاءات عددٍ من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالمواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، في إطار الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتيسير حصولهم عليها، وفقًا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

 إيجاد حلول فعالة

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، وسرعة بحثها والعمل على إيجاد حلول فعالة لها، مع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات حتى الانتهاء منها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة.

 وقالت المهندسة راندة المنشاوي إن منظومة الاستجابة السريعة بالوزارة تعمل أيضاً على رصد الاستغاثات والبلاغات وطلبات المواطنين والتعامل معها من خلال المنصات الرقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وذلك بهدف تحقيق متابعة مستمرة لطلبات المواطنين، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل طلب أو شكوى حتى الوصول إلى حلول مناسبة، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتفاعل مع شكاوى المواطنين وملاحظاتهم باعتبارها أداة مهمة لرصد التحديات على أرض الواقع، وتحديد أولويات التدخل، وتطوير آليات العمل.

وفي هذا الإطار، اطلعت المهندسة راندة المنشاوي على تقريرٍ شمل نتائج لقاءات المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة ومسئولو الجهاز، مع المواطنين بالمدينة، حيث تم الاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ومناقشة كل حالة على حدة، حيث تم توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص الموضوعات المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يسهم في الوصول إلى حلول فعالة وتذليل العقبات أمام المواطنين، في إطار القواعد والضوابط المنظمة.

 

مدينة الشروق

وفي مدينة الشروق، شمل التقرير نتائج تفقد المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بالمركز التكنولوجي بالجهاز، لمتابعة انتظام العمل وآليات تلقي طلبات الخدمات المقدمة للمواطنين، وشملت الجولة متابعة سير العمل بجميع شبابيك تقديم الخدمات والتأكد من انتظام عملية استقبال وتلقي الطلبات، للوقوف على مدى انتظام الإجراءات والتأكد من سيرها بالشكل المنظم والسليم.

كما التقى رئيس جهاز الشروق أيضًا عددًا من المواطنين واستمع إلى ملاحظاتهم، حيت تم التوجيه بضرورة تسهيل الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، وإنجاز الطلبات في أسرع وقت ممكن، دون الإخلال باللوائح والقوانين المنظمة، مع الالتزام بحسن التعامل وسرعة الاستجابة والتعاون المستمر مع المواطنين، إلى جانب مواصلة تطوير آليات تقديم الخدمات ورفع كفاءة منظومة العمل.

 

جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة

كما عقد المهندس ياسر عبد الله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، الاجتماع الدوري مع ممثلي السكان، لبحث الشكاوى ومقترحات التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات.

وتناول اللقاء متابعة المرافق العامة والنظافة، وتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة المخالفات والإشغالات، وتطوير المساحات الخضراء وأعمال التجميل.

كما أعلن رئيس الجهاز مقترح تخصيص رقم واتساب مباشر لتلقي شكاوى السكان ورصد الأعطال والملاحظات الميدانية، بما يسهم في سرعة الاستجابة وتحسين الخدمات المقدمة.

وتواصل أجهزة المدن الجديدة عقد لقاءات المواطنين ومتابعة الطلبات والشكاوى والملاحظات، بما يتيح رصد احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، وسرعة توجيه الإدارات المختصة للتعامل معها، في إطار منظومة متكاملة للتواصل والمتابعة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الإسكان المجتمعات العمرانية أجهزة المدن الجديدة جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة

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