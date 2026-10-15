بسبب عطل مفاجئ.. انقطاع المياه في 6 مناطق بـأكتوبر لمدة 16 ساعة

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة انقطاع خدمة مياه الشرب عن عدد من المناطق بالمدينة.

موعد قطع المياه

اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة 16 أكتوبر 2026، وحتى الساعة الثانية ظهر السبت 17 أكتوبر، نتيجة حدوث عطل مفاجئ بأحد الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه.

وأوضح الجهاز أن العطل وقع بأحد الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه من مأخذ العياط والمغذي لمحطة تنقية مياه الشرب الجديدة، وهو ما قد يؤدي إلى انقطاع الخدمة عن نطاقات متعددة بالمدينة.

مناطق انقطاع المياه

وتشمل المناطق المتأثرة بالانقطاع: ابني بيتك 6، وزهراء أكتوبر الجديدة، و دجلة، وسكن مصر، وغرب المطار، والمنطقة الصناعية، والميناء الجاف.

وناشد جهاز المدينة المواطنين القاطنين بالمناطق المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع، وتوفير احتياجاتهم الضرورية من مياه الشرب لحين عودة الخدمة.

ومن المقرر استئناف ضخ المياه عقب الانتهاء من التعامل مع العطل.