قطع المياه 6 ساعات عن بعض شوارع الهرم .. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن بعض الشوارع بمنطقة الهرم، وتشمل (العروبة – الإخلاص – عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص).

موعد انقطاع المياه

وذلك لمدة 6 ساعات اعتبارًا من منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2026، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2026.

سبب قطع المياه

وأوضحت الشركة أن سبب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال ربط الخطوط القائمة بالشوارع الجانبية بأقطار 100 مم و150 مم على خط مياه جديد قطر 300 مم من مادة الزهر المرن بشارع الإخلاص، بدءًا من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص، بالتزامن مع تنفيذ جهاز تعمير القاهرة الكبرى أعمال رصف وتطوير محور الإخلاص.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.