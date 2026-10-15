ارتفع 480 جنيها.. سعر الجنيه الذهب مساء تعاملات اليوم الخميس

صعد سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات الاسبوع الجاري بنحو 480 جنيها، مسجلا الان 49.680 جنيها.

سعر الذهب عالميا، من خسائره لليوم الثالث على التوالي بالرغم من استمرار التراجع عالميا إلا أن سعر الذهب في مصر حافظ على مكاسبه، ويعود هذا إلى استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار ، في البنوك المصرية، الأمر الذي يدعم تسعير الذهب المحلي.

أسعار الذهب اليوم الخميس

ويُقدّم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الخميس 15-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4158 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5323 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6210 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7097 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الخميس، 49.680 جنيها.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى منذ بداية الأسبوع عند 4142 دولارا للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4161 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 4156 دولارا للأونصة.

بالرغم من تراجع سعر الذهب العالمي لثلاثة جلسات متتالية إلا أنه يبقى داخل نطاق عرضي مستمر منذ ثلاثة أسابيع، حيث تنحصر التحركات بين المستوى 4100 – 4200 دولار للأونصة، بينما يميل مؤشر الزخم إلى التراجع.



