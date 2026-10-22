موعد قطع المياه عن الأسمرات والهضبة العليا والوسطى بالمقطم

أعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 800مم المتعارض مع اعمال توسعات الطريق الدائري التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة المقطم من طريق العين السخنة وحتى الأوتوستراد.

مناطق قطع المياه

الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق (الاسمرات تحيا مصر) وضعفها بمناطق (جنوب س من الهضبة العليا - منطقة س الهضبة العليا – شارع 9 بالمقطم – الهضبة الوسطى – مساكن الزلزال).

موعد انقطاع المياه

وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصر يوم الجمعه الموافق 23-10-2026 وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم ولمدة 6 ساعات.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

هذا وسيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة ، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم ٠١٠٠٦٦٦٥١٢٥ .

وتأسف الشركة عن فترة إنقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.