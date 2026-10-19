موعد عودة المياه بعد انقطاعها عن مناطق بالقاهرة وضعفها في المقطم والمعادي

يستمر قطع المياه عن 16 منطقة وضعفها على 3 مناطق حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، بسبب أعمال الإصلاح الطارئة بخط المياه قطر 1200مم بمنطقة زهراء المعادي المغذى لرافع أبو عويقل.

انقطاع المياه

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه من الساعة السادسة مساءا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

مناطق قطع المياه

وعن الاماكن التي ستشهد انقطاع المياه او ضعفها عن مناطق (الحى السابع – المنطقة الأولى– المنطقة السادسة – المنطقة الثامنة – الحى السادس – الحى الثامن –صقر قريش بمدينة نصر– مساكن شروق النادي الأهلي – إسكان 6000 بمنشأة ناصر – الطوب الرملي – القطامية – الحى العاشر – منطقة المستثمرين – زهراء مدينة نصر – عزبة الهجانة) وضعف المياه ببعض مناطق (المقطم – زهراء المعادي – حدائق المعادي).

وتهيب الشركة بالمواطنين سكان المناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة تنفيذ اعمال الاصلاح.

وستقوم الشركة بالدفع بكافة امكانياتها من (مهندسين -فنيين –عمال-معدات) لسرعة نهو اعمال الإصلاح في اسرع وقت ممكن وعودة المياه.

هذا وسيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة ، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم ٠١٠٠٦٦٦٥١٢٥ .

وتأسف الشركة عن فترة إنقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.