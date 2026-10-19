مياه القاهرة تعلن عن قطع المياه عن 16 منطقة بسبب كسر بخط

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه بمناطق (الحى السابع – المنطقة الأولى– المنطقة السادسة – المنطقة الثامنة – الحى السادس – الحى الثامن – صقر قريش – مساكن شروق النادي الأهلي – إسكان 6000 بمنشأة ناصر – الطوب الرملي – القطامية – الحى العاشر – منطقة المستثمرين).

كسر مفاجئ بخط مياه

وارجعت الشركة سبب الأنقطاع نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر1200مم بمنطقة زهراء المعادي المغذى لرافع أبو عويقل.

وأكدت الشركة الدفع بكافة إمكانياتها من (مهندسين -فنيين –عمال-معدات) لسرعة نهو أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن وعودة المياه.

وأوضحت الشركة أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة ، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم ٠١٠٠٦٦٦٥١٢٥ .