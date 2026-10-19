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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

قطع المياه
قطع المياه
آية الجارحي

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 16 منطقة وضعفها ب 3 مناطق .

موعد قطع المياه 

وذلك  مساء اليوم الاثنين الموافق 19-10-2026 اعتبارا من الساعة السادسة مساءا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وكانت قد أعلنت الشركة تأجيل أعمال الإصلاح الطارئة بخط المياه قطر 1200مم بمنطقة زهراء المعادي المغذى لرافع أبو عويقل.

اماكن انقطاع المياه 

ويترتب علي هذا الأمر انقطاع المياه او ضعفها عن مناطق (الحى السابع –    المنطقة الأولى– المنطقة السادسة – المنطقة الثامنة – الحى السادس – الحى الثامن –صقر قريش بمدينة نصر– مساكن شروق النادي الأهلي – إسكان 6000 بمنشأة ناصر – الطوب الرملي – القطامية – الحى العاشر – منطقة المستثمرين – زهراء مدينة نصر – عزبة الهجانة) وضعف المياه ببعض مناطق (المقطم – زهراء المعادي – حدائق المعادي).

وتهيب الشركة بالمواطنين سكان المناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة تنفيذ اعمال الاصلاح.

وستقوم الشركة بالدفع بكافة امكانياتها من (مهندسين -فنيين –عمال-معدات) لسرعة نهو اعمال الإصلاح في اسرع وقت ممكن وعودة المياه.

وأكدت الشركة أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة ، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم ٠١٠٠٦٦٦٥١٢٥ . 

واعربت الشركة عن أسفها بسبب فترة إنقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.

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