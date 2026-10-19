النفط يفاجئ الجميع.. هبوط كبير رغم هجمات السفن في مضيق هرمز

انخفضت أسعار النفط مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد أن سجلت مستويات مرتفعة هي الأعلى في عدة أشهر بنهاية الأسبوع الماضي، في ​حين ظل التركيز منصبا على احتمال أن تؤثر الحربان الدائرتان في الشرق الأوسط وأوكرانيا ‌على توازن العرض والطلب العالميين على النفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.45 دولار أو 1.32 بالمئة إلى 108.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 1152 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن سجلت عند التسوية يوم الجمعة أعلى مستوى لها منذ 19 مايو، وفقاً لرويترز.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 101.09 ​دولار للبرميل، منخفضا 32 سنتا أو 0.32 بالمئة، بعد أن وصل عند التسوية يوم الجمعة إلى أعلى ​مستوى له منذ 17 سبتمبر.



وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في يو.بي.إس إن أسعار النفط ما ⁠زالت تتلقى دعما من استمرار استهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز، فضلا عن بقاء الإمدادات المتدفقة عبره ​أقل من مستويات ما قبل الصراع.

وقالت شركة كبلر للتحليلات في مذكرة يوم الجمعة إن تكثيف الهجمات على السفن ​التجارية خفض تدفقات الخام الخليجي بشدة إلى نحو 8.5 مليون برميل يوميا في المتوسط على مدى سبعة أيام الأسبوع الماضي، من أكثر من 20 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق.

وأضافت أنه جرى الإبلاغ عن عشرة حوادث مؤكدة على الأقل شملت ​سفنا تجارية الأسبوع الماضي.

وقال بيارنه شيلدروب المحلل لدى بنك إس.إي.بي إنه ليس من المؤكد أن تستمر الزيادة الأحدث ​في حجم الصادرات من مضيق هرمز، حيث من المرجح أن تصعد إيران هجماتها بشكل أكبر في الفترة التي تسبق انتخابات ‌التجديد ⁠النصفي الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر.



وقالت مصر إنها مستعدة لتقديم الدعم الذي تحتاجه السعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها في مواجهة جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

وقالت أربعة مصادر حكومية وطبية لرويترز إن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم اليوم الاثنين في هجوم شنته جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران ​على معسكر تدريب عسكري تابع ​للحكومة اليمنية في محافظة ⁠شبوة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أمرا تنفيذيا يقضي بإعفاء بعض الصادرات الروسية من العقوبات والرسوم الجمركية.

ويأتي هذا الإعفاء بعد أن توصل ترامب إلى اتفاق ​مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتصدير الديزل إلى الولايات المتحدة ودول أخرى بدءا ​من حوالي 2.3 ⁠مليون برميل هذا الشهر قبل أن يرتفع إلى حوالي 7.6 مليون برميل شهريا.

لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن الرئيس سيستخدم فترة تصل إلى 60 يوما لتقييم الأثر الاقتصادي للعقوبات والرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.

وقالت بريانكا ساشديفا ⁠رئيسة ​قسم رؤى السوق لدى فيليب نوفا "خطوة ترامب تبدو محاولة يائسة أخرى ​لإبقاء أسعار النفط تحت السيطرة قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية"، مضيفة أن ذلك لا يفعل الكثير لحل أزمة الإمدادات الفعلية في مضيق ​هرمز، حيث تستمر الهجمات على ناقلات النفط.