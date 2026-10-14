اشتعال أسواق النفط بعد هجمات مضيق هرمز.. ماذا يحدث للأسعار الآن؟!

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد تعرض سفينتين للهجوم في مضيق هرمز، وقال مسؤولان إيرانيان كبيران لرويترز ، إن طهران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق ​هرمز، في مسعى للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وصعدت ‌العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 106.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، وزادت أيضا عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 94.42 دولار للبرميل، وفقاً لرويترز.

وزاد الخامان، أكثر من دولار في التعاملات ​المبكرة.

وأحجم المسؤولان عن تقديم تفاصيل عن الاستراتيجية الجديدة، لكن أحدهما قال إن إيران بدأت قبل ​نحو 10 أيام استخدام تكتيكات هجومية مختلفة تجاه السفن التي تعتبرها تخالف قيودها، ⁠مضيفا أن ذلك أدى إلى زيادة الهجمات على تلك السفن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس الثلاثاء ​إن سفينة حاويات وناقلة نفط تعرضتا لضربات بمقذوفات مجهولة المصدر داخل مضيق هرمز.

وذكرت بريانكا ساتشديفا رئيسة قسم ​إحصاءات السوق لدى فيليب نوفا أن "إقرار المسؤولين الإيرانيين علنا بتقويض جهود الولايات المتحدة للسيطرة على أسعار النفط يكشف الكثير عن النوايا الحقيقية وراء ما يسمى ‘بمحادثات السلام‘".

وأضافت "تدرك إيران تماما أهميتها الجغرافية والضرر البالغ الذي قد تلحقه أسعار النفط المرتفعة بالاقتصاد ​العالمي، وقد لا تتردد في استخدام هذه الورقة".

وقالت وزارة الطاقة السعودية اليوم الأربعاء إن الحوثيين شنوا ​هجوما على مبنى إداري تابع لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة في مدينة الظهران، ما تسبب في حريق محدود.

وأطلق الحوثيون ‌خلال الأيام ⁠القليلة الماضية صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على السعودية، ردا على دعم المملكة لقوات الحكومة اليمنية.

وتعرض مطار الرياض الدولي لهجمات أربع مرات، وأسفرت ضربة يوم السبت عن مقتل 13 شخصا.

وقال هيرويكي كيكوكاوا كبير المحللين في شركة نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت "المخاوف بشأن الإمدادات بسبب الصراع بين الحوثيين والسعودية تدفع الأسعار إلى الارتفاع".

وأضاف "زيادة صادرات ​روسيا من الديزل قد ​تخفف شح الإمدادات في ⁠السوق، الأمر الذي قد يحد من التقلبات الحادة في الأسعار صعودا أو هبوطا"، متوقعا أن يتراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بين 90 و100 دولار ​للبرميل.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء إن تحالف أوبك+ سجل ارتفاعا حادا ​في الإنتاج ⁠خلال سبتمبر مدفوعا بزيادة في إنتاج السعودية على الرغم من الاضطرابات المستمرة في الشحنات عبر مضيق هرمز الناجمة عن حرب إيران.

وذكرت الحكومة الروسية أنها لا ترى أي صلة مباشرة بين اتفاقية تصدير الديزل الروسي إلى ⁠الولايات ​المتحدة ومحادثات السلام مع أوكرانيا.

جاء ذلك تعليقا على تقرير لرويترز ​أفاد بأن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغا مسؤولين أوكرانيين يوم الجمعة بأن اتفاقية تصدير الديزل الروسي تأتي في إطار محاولة لإعادة ​موسكو إلى المفاوضات بشأن تسوية سلمية في أوكرانيا.