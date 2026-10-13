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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع مفاجئ لأسعار النفط .. ماذا حدث بعد صفقة ترامب وهجمات الرياض؟

تراجع أسعار النفط اليوم الثلاثاء
تراجع أسعار النفط اليوم الثلاثاء
رانيا أيمن

تراجعت أسعار النفط اليوم وتتجه لتسجيل أول انخفاض في أسبوع، مع تقييم المتعاملين لمخاطر الإمدادات الناجمة عن ​الهجمات على السعودية واحتمال زيادة إمدادات الديزل من روسيا.


وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 ‌دولار أو 1.1 % إلى 105.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.17 دولار أو 1.3 % إلى 92.57 دولار للبرميل، وفقاً لرويترز.

وصعد كلا الخامين دولارين للبرميل في الجلسة السابقة، ولامس خام برنت عند التسوية أعلى ​مستوى منذ 15 سبتمبر.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وافقت على توريد ​ديزل إلى الأسواق العالمية، وإدارته رفعت مؤقتا العقوبات الأمريكية عن الوقود ⁠الروسي، وهي العقوبات التي وُضعت لحرمان موسكو من أي إيرادات قد تستخدمها في حربها مع ​أوكرانيا.

النفط يتراجع مع توقعات بزيادة الإمدادات الروسية وسط استمرار مخاطر الشرق الأوسط

وتساعد الإمدادات الإضافية في تخفيف النقص في أسواق الوقود العالمية، مما يحد من بعض المخاوف ​التي دعمت أسعار الخام في الآونة الأخيرة.
وقال محللو بنك آي.إن.جي في مذكرة: "هناك شكوك كبيرة بشأن وقف إطلاق النار في مجال الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، مع ورود تقارير تفيد بأن روسيا قصفت أهدافا أوكرانية في قطاع ​الطاقة منذ إعلان ترامب عن ذلك".


وعلق مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة بالقول ​إن اتفاق ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ينتهك فيما يبدو قانونا أمريكيا يحظر واردات الطاقة الروسية إلى ‌أن ⁠تنهي موسكو عدوانها على أوكرانيا.


ولا تزال المخاوف بشأن هشاشة البنية التحتية للطاقة وممرات الشحن في الخليج تحظى بالاهتمام بعد أن استهدف الحوثيون المتحالفون مع إيران مطارا في الرياض مطلع الأسبوع، فيما وردت تقارير عن هجمات على ناقلات قرب مضيق هرمز.


وهددت هذه الوقائع بتعطيل الانتعاش الذي شهدته إمدادات ​الشرق الأوسط في سبتمبر، وعززت المخاوف من ⁠مزيد من الاضطرابات على طول أحد أهم طرق نقل الطاقة في العالم.

وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "توفر إمدادات الديزل الجديدة من ​روسيا وتدفقات النفط المستقرة من السعودية بعض الارتياح، لكن السوق لا ​تزال، على ⁠ما يبدو، أكثر قلقا من خطر وقوع المزيد من الهجمات على السفن أو خطوط الأنابيب في الخليج مقارنة بارتياحها للإمدادات الإضافية".
 

وأضاف: إلى أن نرى مؤشرات أوضح على خفض التصعيد، لا يزال المسار الأقل مقاومة ⁠يميل إلى ​الصعود.
 

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص أمس الاثنين ​إن المنظمة عدلت توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام بالخفض إلى 400 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل ​يوميا في بداية العام، في ظل التطورات.

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