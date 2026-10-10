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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تداول بيتكوين بـ 82 ألف دولار وسط ضغوط النفط والسياسة النقدية الأمريكية

بيتكوين
بيتكوين
أ ش أ

تداولت العملة الرقمية "بيتكوين" بأعلى مستوى بلغ 82 ألف دولار خلال تعاملات اليوم / السبت /، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وتوقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تجدد المخاوف بشأن أمن العملات المشفرة، ما حدّ من شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

وبلغ سعر "بيتكوين" 82 ألفا و674.5 دولار، مرتفعا بنسبة 0.53% خلال الـ24 ساعة الماضية، لكنه ظل منخفضا بنحو 1% مقارنة بأعلى مستوياته خلال تعاملات الجمعة، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم خسائر أسبوعية تقارب 3%، بعدما اقترب سعرها من مستوى 87 ألف دولار يوم الأحد الماضي، قبل أن تتراجع مكاسبها على مدار الأسبوع.

وتعرضت أسواق العملات المشفرة لضغوط بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد توقعات أسعار الفائدة، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، والتي قد تقدم مؤشرات بشأن توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر سبتمبر، وسط توقعات بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال اجتماعه يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، مع احتمال رفعه بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة عادة إلى تقليص الإقبال على الأصول عالية المخاطر، مثل بيتكوين، مع اتجاه المستثمرين إلى أدوات الدخل الثابت التقليدية.

وزادت المخاوف الأمنية الضغوط على السوق، بعدما فتحت شركة "ليدجر"، المتخصصة في تصنيع محافظ الأجهزة للعملات المشفرة، تحقيقًا في تقارير عن فقدان أصول رقمية مرتبطة بأجهزة بيعت عبر موزع في جنوب شرق آسيا.

وقدّر محققون في مجال البلوك تشين الخسائر المحتملة بما يتراوح بين 86 مليونًا و93.4 مليون دولار، فيما لم تؤكد الشركة هذه التقديرات أو تحدد أسباب الواقعة. كما طلبت من الموزع "كريبتو بيليس" تعليق المبيعات والشحنات لحين انتهاء التحقيق، مؤكدة عدم وجود أدلة مثبتة على تعرض أنظمتها للاختراق.

وفي سياق متصل، ارتفعت الأسهم الممتازة ذات العائد المرتفع التي تصدرها شركة "ستراتيجي" تحت الرمز "STRC" إلى 99.71 دولار يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو الماضي.

وتوفر هذه الأسهم توزيعات أرباح بمعدل سنوي يبلغ 12%، فيما تحتفظ الشركة باحتياطيات نقدية لدعم هذه المدفوعات، وقد يتيح تجاوز سعر السهم مستوى 100 دولار إصدار أسهم ممتازة إضافية لتمويل عمليات شراء جديدة من بيتكوين، بما قد يعزز الطلب المؤسسي على العملة الرقمية.

وفيما يخص تعاملات العملات المشفرة الأخرى، ارتفع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.29% خلال الـ24 ساعة الماضية، لكنه ظل منخفضًا بنحو 7% على مدار الأسبوع.

كما صعدت عملة "إكس آر بي"، ثالث أكبر العملات المشفرة، بنسبة 1% إلى 1.4061 دولار، وارتفعت سولانا بنسبة 0.03% إلى 109.95 دولار، فيما قفزت "بي إن بي" بنسبة 3.2% إلى 788.83 دولار.

وارتفعت كاردانو بنسبة 7.25% إلى 0.2516 دولار، ودوجكوين بنسبة 1.99%، بينما استقرت عملة "ترامب" دون تغيير، وصعدت "شيبا إينو" بنسبة 2.8%.

أسعار المستهلكين أسواق العملات عملة مشفرة بيتكوين

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