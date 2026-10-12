"أوبك" تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى 400 ألف برميل يوميًا

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 400 ألف برميل يوميًا، مقارنة بتقديرات بلغت 1.4 مليون برميل يوميًا في بداية العام.

وقال هيثم الغيص، الأمين العام للمنظمة، اليوم /الاثنين/ إن تعديل التوقعات يأتي تماشيًا مع التطورات التي شهدها العام.

وأضاف أن أوبك تتوقع تعويض الطلب المؤجل خلال عام 2027، مع ترقب ظهور طلب مكبوت نتيجة تأجيل الاستهلاك خلال الفترة الحالية.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، مع توقعات بزيادة إمدادات الوقود الروسي، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة، عقب اتفاق لتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.54 دولار، أو 1.47%، إلى 103.18 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالمقدار نفسه، أو 1.68%، إلى 90.31 دولار للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لزيت الغاز في بورصة إنتركونتيننتال بنحو 3% إلى 1,436 دولارًا للطن المتري، بعدما أعلن ترامب الجمعة أن روسيا ستورد فورًا أكثر من 300,000 طن، بما يعادل 2.25 مليون برميل، من الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية.